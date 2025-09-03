सालों बाद भूतिया फिल्म के साथ लौटे विक्रम भट्ट, ‘Haunted 3D’ का खौफनाक टीजर रिलीज

Haunted 3D Movie Release Date: हॉरर फिल्मों की बात हो और उसमें विक्रम भट्ट का नाम न आए, ऐसा हो नहीं सकता। विक्रम भट्ट अपनी नई फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: घोस्ट्स ऑफ द पास्ट' (Haunted - Ghosts Of The Past 3D) को लेकर चर्चा में हैं। अब इसका टीजर भी सारेगामा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो गया है। टीजर देखकर साफ लग रहा है कि यह फिल्म डर और रहस्य से भरपूर होगी। 1 मिनट 20 सेकंड के टीजर में देखा जा सकता है, घने जंगल में एक रहस्यमयी सूनसान हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं एकाएक होने लगती हैं…
बता दें यह फिल्म 2011 में आई 'हॉन्टेड 3डी' का सीक्वल है। यह दर्शकों को और भी ज्यादा खौफनाक अनुभव देने वाला है।
टीजर (Haunted - Ghosts Of The Past 3D) की शुरुआत एक सुनसान और डरावने जंगल से होती है, जहां रात का समय है, आसमान में काली घटाएं हैं, और ऊंचे पहाड़ों के बीच से एक कार गुजरती नजर आती है। इस कार में महाक्षय चक्रवर्ती उर्फ मिमोह अपने दोस्त के साथ सफर कर रहे हैं। कार एक पुराने से बोर्ड के पास रुकती है, जिस पर लिखा होता है, 'वेलकम टू मानिकताल'… इसके बाद मिमोह एक हवेली में दाखिल होते हैं, जहां शुरू होता है डर का असली खेल।
हवेली के अंदर गूंजती अजीब-सी आवाजें माहौल को भयानक बनाती हैं। एक सीन में मिमोह दरवाजे के अंदर झांकते हैं और उनके पैरों के पास एक कांच की बोतल आकर रुकती है। फिर एक और सीन आता है, जहां उनका दोस्त एक पुरानी किताब उठाता है और पूछता है कि इसमें क्या खास है। इस पर मिमोह जवाब देते हैं, 'कविता, जो हाथ से लिखी गई है।' लेकिन, जब उनका दोस्त उस कविता को ढूंढ़ता है, तो वह कहीं नहीं मिलती। तभी, वह कागज हवा में उड़ते हुए जमीन पर गिरता है, जिस पर हाथ से लिखी कविता है।
टीजर में एक अनजान लड़की हवेली के अंदर टहलती दिखती है, जो माहौल को और रहस्यमय बना देती है। टीजर के आखिर में एक डरावने भूत की झलक दिखाई जाती है, जो स्क्रीन पर अचानक नजर आता है।
'हॉन्टेड 3डी: घोस्ट्स ऑफ द पास्ट' 2011 की सुपरहिट हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड' का सीक्वल है, जो भारत की पहली 3डी स्टीरियोस्कोपिक हॉरर फिल्म थी। इस बार भी विक्रम भट्ट, जो 'राज', '1920' और 'शापित' जैसी डरावनी फिल्मों के लिए मशहूर हैं, ने इसे डायरेक्ट किया है। बता दें इस फिल्म को आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और महेश भट्ट मिलकर पेश कर रहे हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं आनंद पंडित, राकेश जुनेजा और श्वेतांबरी भट्ट, जबकि रूपा पंडित और राहुल वी. दुबे सह-निर्माता हैं। इस फिल्म में महाक्षय चक्रवर्ती के साथ चेतना पांडे मुख्य भूमिका में दिखेंगी। यह डरावनी कहानी 26 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।