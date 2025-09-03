सालों बाद भूतिया फिल्म के साथ लौटे विक्रम भट्ट, ‘Haunted 3D’ का खौफनाक टीजर रिलीज

'हॉन्टेड 3डी: घोस्ट्स ऑफ द पास्ट' 2011 की सुपरहिट हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड' का सीक्वल है, जो भारत की पहली 3डी स्टीरियोस्कोपिक हॉरर फिल्म थी। इस बार भी विक्रम भट्ट, जो 'राज', '1920' और 'शापित' जैसी डरावनी फिल्मों के लिए मशहूर हैं, ने इसे डायरेक्ट किया है। बता दें इस फिल्म को आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और महेश भट्ट मिलकर पेश कर रहे हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं आनंद पंडित, राकेश जुनेजा और श्वेतांबरी भट्ट, जबकि रूपा पंडित और राहुल वी. दुबे सह-निर्माता हैं। इस फिल्म में महाक्षय चक्रवर्ती के साथ चेतना पांडे मुख्य भूमिका में दिखेंगी। यह डरावनी कहानी 26 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।