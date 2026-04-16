विनोद कांबली गंभीर हालत के बीच 10 साल बाद करेंगे पर्दे पर वापसी, इन फिल्मों में आ चुके हैं नजर

Vinod Kambli: भारतीय क्रिकेट के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज विनोद कांबली इन दिनों अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कभी सचिन तेंदुलकर के साथ रिकॉर्ड पार्टनरशिप करने वाले कांबली आज अपनी सेहत और याददाश्त से जुड़ी गंभीर समस्याओं से घिरे हुए हैं। उनके करीबी दोस्त मार्कस कूटो का कहना है कि कांबली के ब्रेन में एक ब्लड क्लॉट (खून का थक्का) है। पुरानी लापरवाहियों की वजह से यह क्लॉट अब ऐसी स्थिति में है कि इसे सर्जरी के जरिए हटाया नहीं जा सकता। वहीं, कई लोग जानते हैं कि विनोद कांबली पहले भी कई फिल्मों में आ चुके हैं ऐसे में वह एक बार फिर करीब 10 साल बाद स्क्रीन पर वापसी करेंगे।