विवेक अग्निहोत्री ने की पाकिस्तानी टीवी सीरीज की तारीफ, कहा - उनके जैसा ड्रामा...

Vivek Agnihotri comment on Pakistani TV Shows: विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में फिल्म पठान को लेकर बातें की है। इसके अलावा उन्होंन भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बनने वाली फिल्मों को विदेशों में बनने वाली फिल्मों से कंपेयर भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी टीवी सीरीज की तारीफ भी की है।

Vivek Agnihotri says we cant present Drama like Pakistani Television Shows does