रिलीज से पहले फेमस डायरेक्टर का टूटा ‘सब्र का बांध’, बताया इस प्रदेश में है ‘गुंडा राज’

फेमस डायरेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। उनकी फिल्म बहुत जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 20, 2025

FIR filed against Vivek Agnihotri
विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ FIR दर्ज (फोटो सोर्स: निर्देशक इंस्टाग्राम)

Vivek Ranjan Agnihotri: फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई है और विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इसी बीच उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि अब बंगाल ‘गुंडा स्टेट’ बन गया है।

इस बात से निर्देशक हुए दुखी

हाल ही में एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में विवेक अग्निहोत्री ने बताया कि यह फिल्म देश के विभाजन के दौरान हुए हिंदू नरसंहार पर आधारित है, जिसके लिए उन्होंने गहन रिसर्च की थी और कई लोगों से मिलकर सटीक तथ्य जुटाए थे, जिसके बाद इस शानदार फिल्म को बनाया गया। बावजूद इसके, इसे लेकर कई विरोध सामने आ रहे हैं, जो अत्यंत दुखद हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वे विरोधियों से डरने वाले नहीं हैं और यह फिल्म पूरे देश में रिलीज की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में यह फिल्म रिलीज नहीं होती है, तो यह उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि बंगाल भी भारत का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि जब वे कोलकाता में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करने गए थे, तो उन्हें इस लॉन्च की अनुमति नहीं दी गई।

आगे बात करते हुए अग्निहोत्री ने फिल्म के कलाकारों की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के अभिनय की प्रशंसा की। विवेक ने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स' के बाद 'द बंगाल फाइल्स' भी 'हिंदू' विषय पर बनी एक महत्वपूर्ण फिल्म है और उन्हें उम्मीद है कि दर्शक इस फिल्म को भी उतना ही प्यार देंगे।

उन्होंने कहा कि वहां (पश्चिम बंगाल) लगातार लोगों की हत्याएं हो रही है और वहां लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उन्होंने स्पष्ट कहा, ''बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, वह तो गुंडा स्टेट बन चुका है।''

फिल्म देखने की अपील

अग्निहोत्री ने युवाओं और बुजुर्गों से फिल्म देखने की अपील की और दावा किया कि यह फिल्म तीन घंटे से अधिक लंबी है, लेकिन दर्शकों को ऐसा महसूस भी नहीं होगा क्योंकि फिल्म बेहद आकर्षक और रोचक है।

बता दें कि पहले इस फिल्म का नाम 'द दिल्ली फाइल्स: द बंगाल चैप्टर' था। बाद में इस फिल्म का नाम बदलकर मेकर्स ने ‘द बंगाल फाइल्स: राइट टू लाइफ’ कर दिया। यह फिल्म 1946 के नोआखली नरसंहार और 'डायरेक्ट एक्शन डे' की हिंसा पर आधारित है, जिसकी अग्निहोत्री 'हिंदू नरसंहार' के रूप में व्याख्या करते हैं। यह अग्निहोत्री की 'फाइल्स ट्रिलॉजी' का तीसरा और अंतिम हिस्सा है, जिसमें 'द ताशकंद फाइल्स' (2019) और 'द कश्मीर फाइल्स' (2022) शामिल हैं।

फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार समेत अन्य कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से 'ए' सर्टिफिकेट मिल चुका है।

Bollywood

Bollywood News

Published on:

20 Aug 2025 07:40 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रिलीज से पहले फेमस डायरेक्टर का टूटा ‘सब्र का बांध’, बताया इस प्रदेश में है ‘गुंडा राज’

