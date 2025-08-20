रिलीज से पहले फेमस डायरेक्टर का टूटा ‘सब्र का बांध’, बताया इस प्रदेश में है ‘गुंडा राज’

बता दें कि पहले इस फिल्म का नाम 'द दिल्ली फाइल्स: द बंगाल चैप्टर' था। बाद में इस फिल्म का नाम बदलकर मेकर्स ने ‘द बंगाल फाइल्स: राइट टू लाइफ’ कर दिया। यह फिल्म 1946 के नोआखली नरसंहार और 'डायरेक्ट एक्शन डे' की हिंसा पर आधारित है, जिसकी अग्निहोत्री 'हिंदू नरसंहार' के रूप में व्याख्या करते हैं। यह अग्निहोत्री की 'फाइल्स ट्रिलॉजी' का तीसरा और अंतिम हिस्सा है, जिसमें 'द ताशकंद फाइल्स' (2019) और 'द कश्मीर फाइल्स' (2022) शामिल हैं।