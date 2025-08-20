Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का ‘मेहर’ में दिखा इमोशनल अवतार, धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

Mehar Trailer Raj Kundrat: शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मोस्ट-अवेटेड फिल्म 'मेहर' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 20, 2025

Mehar Trailer
अपकमिंग फिल्म ‘मेहर’ के ट्रेलर का एक सीन (फोटो सोर्स: ड्रीम्स म्यूजिक)

Mehar Trailer Release: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा अब पंजाबी फिल्मों में एंट्री कर चुके हैं। उनकी पहली पंजाबी फिल्म ‘मेहर’ का ट्रेलर आज, बुधवार को रिलीज हो गया है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म में राज कुंद्रा 'करमजीत सिंह' का किरदार निभा रहे हैं।

अपने पापा जैसा तो बॉक्सर नहीं बन सका…

ट्रेलर की शुरुआत में राज कुंद्रा कहते हैं, "एक दिन आएगा रंधावा, जब मुझे देखने के लिए तुझे टिकट लेना पड़ेगा।"

इसके बाद वे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते नजर आते हैं। फिर एक आवाज सुनाई देती है, जिसमें कहा जाता है, "अपने पापा जैसा तो बॉक्सर नहीं बन सका, लेकिन एक्टर तो तू कमाल का बनेगा करमजीत सिंह।"

फिल्म ‘मेहर’ के ट्रेलर में करमजीत का एक्टिंग सफर दिखाया गया है। इसमें गीता बसरा भी हैं, जो उनकी पत्नी सिम्मी का रोल निभा रही हैं। शुरुआत में करमजीत और सिम्मी फिल्म साइन करने की खुशी में जश्न मनाते हैं। लेकिन कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, एक झूठ सामने आता है, जिसकी वजह से दोनों के रिश्ते में दरार पड़ जाती है।

ट्रेलर में यह भी दिखाया गया है कि करमजीत सिम्मी से एक और मौका मांगता है, लेकिन सिम्मी साफ इंकार कर देती है और रिश्ता तोड़ने की बात करती है। यहां तक कि सिम्मी के पिता उसे ताना मारते हैं “हीरो बनता-बनता डाकू बन गया है तू।’’ झूठ की वजह से उसके दोस्त भी उससे दूर हो जाते हैं।

आखिर में करमजीत एक्टिंग छोड़कर फिर से बॉक्सिंग में वापसी करता है और इस बार वह पूरी ताकत से अपने सपने को पाने की कोशिश करता है।

फिल्म कब होगी रिलीज

इस ट्रेलर को शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया है और लिखा, "पंजाबी फिल्मों को एक नया हीरो मिला है, लेकिन वह कई सालों से मेरा हीरो है। राज कुंद्रा, फिल्मों की दुनिया में आपका स्वागत है। 'मेहर' की पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं। गाने और अब ट्रेलर दोनों ही शानदार हैं। मैं फिल्म देखने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं।"

'मेहर' की कहानी संघर्ष, प्यार और परिवार के जज्बे को बखूबी पेश करती है। फिल्म 5 सितंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

Bollywood

Bollywood News

20 Aug 2025 06:06 pm

