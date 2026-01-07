थीं मुस्लिम लेकिन कई बार बदले नाम, फेमस क्रिकेटर से शादी कर लिया था एक्टिंग से ब्रेक

रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई में हुआ था। उनका असली नाम सायरा अली था। उनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा था। उनके पिता, सादिक अली, एक अभिनेता थे, और उनकी मां शारदा रॉय भी फिल्मों में काम करती थीं, जब माता-पिता के तलाक हो गया तो उन्होंने नाम बदलकर पहले रूपा रॉय रखा, फिर फिल्म निर्माता की सलाह पर रीना रॉय रख लिया। उनकी रुचि बचपन से ही इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल करने की थी।