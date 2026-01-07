थीं मुस्लिम लेकिन कई बार बदले नाम, फेमस क्रिकेटर से शादी कर लिया था एक्टिंग से ब्रेक

बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस हैं रीना रॉय
Reena Roy Birthday: बॉलीवुड की दुनिया में कई कलाकार हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो हर तरह के किरदार को इतने शानदार तरीके से निभाते हैं कि दर्शक भी उन्हें हमेशा याद रखते हैं। रीना रॉय भी उन्हीं बॉलीवुड एक्ट्रेस में से एक हैं। चाहे कोई नेगेटिव रोल हो या पॉजिटिव, उनकी परफॉर्मेंस में हमेशा आत्मविश्वास देखने को मिलता है।
1970 और 1980 के दशक में उन्होंने जिस तरह से फिल्मों में खुद को साबित किया, वह आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। उनकी खूबसूरती और एक्टिंग ने उन्हें सिर्फ हिट फिल्मों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने हर किरदार से अपनी छाप छोड़ी, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि वह जन्म से मुस्लिम थीं फिर कैसे वह हिंदू बनी आइये जानते हैं…
रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई में हुआ था। उनका असली नाम सायरा अली था। उनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा था। उनके पिता, सादिक अली, एक अभिनेता थे, और उनकी मां शारदा रॉय भी फिल्मों में काम करती थीं, जब माता-पिता के तलाक हो गया तो उन्होंने नाम बदलकर पहले रूपा रॉय रखा, फिर फिल्म निर्माता की सलाह पर रीना रॉय रख लिया। उनकी रुचि बचपन से ही इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल करने की थी।
रीना ने 1972 में फिल्म 'जरूरत' से रीना रॉय ने अपने करियर की शुरुआत की थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन रीना की परफॉर्मेंस ने दर्शकों और फिल्म निर्माताओं का ध्यान खींच लिया। इसके बाद उन्होंने 1973 में 'जैसे को तैसा' और 1975 में 'जख्मी' जैसी फिल्मों में काम किया।
साल 1976 में रीना के करियर का सुनहरा मोड़ आया जब उन्होंने 'कालीचरण' और 'नागिन' जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। 'कालीचरण' में उनकी केमिस्ट्री शत्रुघ्न सिन्हा के साथ देख फैंस उनके दीवाने हो गए थे, जबकि 'नागिन' में उन्होंने एक इंसान और नागिन के रूप में अहम भूमिका निभाई थी। इस फिल्म ने उन्हें बॉक्स ऑफिस पर स्टार बना दिया।
रीना ने साल 1977 में 'अपनापन' में काम किया और फिल्मफेयर अवॉर्ड के लिए नामांकित भी हुईं। इसके बाद उन्होंने 1980 में 'आशा', 1981 में 'नसीब', और 1982 में 'सनम तेरी कसम' जैसी हिट फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग किरदार निभाए, कभी प्यार में हारी प्रेमिका की, तो कभी संस्कारी बहू की, तो कभी साहसी महिला की, उनके किरदारों में हमेशा गहराई और मजबूती देखने को मिलती थी।
रीना रॉय ने अपने करियर में कई बड़े सितारों के साथ काम किया। उन्होंने जितेंद्र के साथ कई हिट फिल्में दीं, जैसे 'बदलते रिश्ते', 'अर्पण', और 'आशा'। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी कई हिट फिल्में कीं। उनकी एक्टिंग की यही खासियत ने उन्हें हर किसी से अलग बनाया।
रीना ने साल 1983 में अपने करियर में ब्रेक लिया और पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली। बाद में उनका तलाक हो गया और वे भारत लौट आईं। 1993 में उन्होंने 'आदमी खिलौना है' में वापसी की, लेकिन उनकी पुरानी लोकप्रियता दोबारा नहीं बन सकी। इसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई, जैसे 'अजय' (1996), 'गैर' (1999) और 'रिफ्यूजी' (2000)।
रीना ने फिल्मों के अलावा टीवी में भी काम किया। उन्होंने 'ईना मीना डीका', 'दाल में काला है', 'सहारा', और 'गैर' जैसे टीवी शो में काम किया है।
