बॉलीवुड

कौन शाहरुख खान? विवेक ओबेरॉय ने आखिर क्यों कही ये बात, कारण आया सामने

Vivek Oberoi On Shah Rukh Khan: शाहरुख खान को लेकर विवेक ओबेरॉय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कौन शाहरुख खान आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी। उन्होंने इसका कारण भी बताया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 20, 2025

Vivek Oberoi said Who Is Shah Rukh Khan

विवेक ओबेरॉय ने शाहरुख खान पर दिया बयान

Vivek Oberoi On Shah Rukh Khan: 'मस्ती 4' फेम एक्टर विवेक ओबेरॉय ने हाल ही में बॉलीवुड की चकाचौंध और स्टारडम को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उनका मानना है कि फिल्मी दुनिया का नाम और शोहरत सब कुछ थोड़े समय के लिए होता है, और आने वाली पीढ़ियां बड़े से बड़े सितारों को भी भुला देती हैं। उन्होंने कहा की शाहरुख खान के साथ भी यही होने वाला है।

विवेक ओबेरॉय ने शाहरुख खान को लेकर दिया बयान (Vivek Oberoi On Who Is Shah Rukh Khan)

विवेक ओबेरॉय ने हाल ही में पिंकविला से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे कुछ सालों बाद इतिहास में किसी का वजूद खत्म हो जाता है। स्टारडम की अस्थिरता पर बात करते हुए विवेक ओबेरॉय ने कहा, "1960 में कौन-सी फिल्म आई, किसने काम किया, आज आप पूछें तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आप इतिहास से बाहर निकाल दिए जाएंगे।"

विवेक ओबेरॉय ने कहा- कौन शाहरुख खान? (Vivek Oberoi On Film Industry)

विवेक ओबेरॉय ने आगे कहा, "2050 में लोग बोलेंगे कौन शाहरुख खान? शायद।" इसके बाद विवेक राज कपूर का जिक्र ले आए और बोले, "जैसे लोग आज पूछ सकते हैं, 'राज कपूर कौन है?' मैं और आप, हम उन्हें सिनेमा का भगवान कहते हैं लेकिन अगर आप किसी यंगस्टर से पूछें जो रणबीर कपूर का फैन है वह शायद राज कपूर को जानते भी नहीं होंगे।"

विवेक ओबेरॉय के बयान पर फैंस कर रहे कमेंट

विवेक ओबेरॉय का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शाहरुख खान के फैंस इसे गलत बता रहे हैं तो वहीं कई लोग इसे सही कह रहे हैं। बता दें, शाहरुख खान खुद को आखिरी सुपरस्टार बोलते हैं। अब उनके बच्चे भी इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं। सुहाना एक्टिंग डेब्यू कर चुकी हैं और आर्यन के डायरेक्शन में बनी सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड भी खूब देखी गई है।

बिना पार्टनर के फील होता है अकेलापन… करण जौहर का छलका दर्द, बताया मेरी जिंदगी पर बनी है फिल्म
बॉलीवुड
Karan Johar admitted on one side love

