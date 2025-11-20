कौन शाहरुख खान? विवेक ओबेरॉय ने आखिर क्यों कही ये बात, कारण आया सामने

विवेक ओबेरॉय का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शाहरुख खान के फैंस इसे गलत बता रहे हैं तो वहीं कई लोग इसे सही कह रहे हैं। बता दें, शाहरुख खान खुद को आखिरी सुपरस्टार बोलते हैं। अब उनके बच्चे भी इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं। सुहाना एक्टिंग डेब्यू कर चुकी हैं और आर्यन के डायरेक्शन में बनी सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड भी खूब देखी गई है।