Kapil Sharma Show में जंग! सेट से वायरल हुआ चौंकाने वाला वीडियो, देखें

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद फैंस अलग-अलग राय दे रहे हैं। कुछ का मानना है कि ये सिर्फ एक प्रैंक या स्क्रिप्ट का हिस्सा है, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये लड़ाई असली है। एक यूजर ने लिखा, 'दोनों इतने सालों से अच्छे दोस्त हैं, मुझे नहीं लगता कि ये झगड़ा सच है।' तो दूसरे ने यूजर ने कमेंट किया, 'इतने सारे लोग फेक नहीं हो सकते, ये बहस असली लग रही है।' दरअसल अभी तक कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा ने इस वीडियो पर कोई सफाई नहीं दी है, जिससे दर्शकों के बीच कंफ्यूजन बना हुआ है। क्या ये वाकई लड़ाई है या सिर्फ एक मजाक है? ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा।