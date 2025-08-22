Kapil Sharma Show में जंग! सेट से वायरल हुआ चौंकाने वाला वीडियो, देखें

Kapil Sharma Show: कपिल शर्मा शो की कॉमेडी जोड़ी कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा के बीच सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है, जिसमें दोनों के बीच तीखी बहस होती दिख रही है।
वीडियो में कीकू शारदा को 'टाइमपास कर रहा हूं?' कहते हुए सुना जा सकता है, जिस पर कृष्णा अभिषेक अचानक नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि वो वहां से जा सकते हैं। इसके बाद दोनों के बीच बहस बढ़ती हुई दिखती है, जहां कृष्णा अपनी आवाज ऊंची न करने की बात करते हैं, वहीं कीकू कहते हैं कि वो बात को गलत तरीके से ले रहे हैं। बता दें कि वीडियो में सेट पर मौजूद लोग दोनों को शांत कराने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद फैंस अलग-अलग राय दे रहे हैं। कुछ का मानना है कि ये सिर्फ एक प्रैंक या स्क्रिप्ट का हिस्सा है, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये लड़ाई असली है। एक यूजर ने लिखा, 'दोनों इतने सालों से अच्छे दोस्त हैं, मुझे नहीं लगता कि ये झगड़ा सच है।' तो दूसरे ने यूजर ने कमेंट किया, 'इतने सारे लोग फेक नहीं हो सकते, ये बहस असली लग रही है।' दरअसल अभी तक कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा ने इस वीडियो पर कोई सफाई नहीं दी है, जिससे दर्शकों के बीच कंफ्यूजन बना हुआ है। क्या ये वाकई लड़ाई है या सिर्फ एक मजाक है? ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा।