जब इतनी छोटी सी बात पर स्वरा भास्कर ने 4 साल के बच्चे को दीं थी गालियां

नई दिल्ली: When Actress Swara Bhasker trolled for abusing a child: बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक्ट्रेसस ऐसी हैं, जो किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं। कभी अपनी एक्टिंग को लेकर तो कभी अपने बयानों को लेकर। ऐसी ही एक्ट्रेसस में स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) शामिल हैं। आज हम आपको स्वरा की वो बात बताने जा रहे हैं। जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया था, इसके अलावा लोगों ने जमकर ट्रोल किया था। आइये जानते हैं स्वरा ने ऐसा क्या किया था।

4 साल के बच्चे को दी थीं गालिंया

दरअसल एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने एक मासूम से 4 साल के बच्चे को गालिंया दी थी और क्यों दी थी इसकी वजह तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। आपको लगेगा इतनी सी बात के लिए कोई किसी बच्चे को गाली कैसे दे सकता है। आपको बता दें कि स्वरा ने बच्चे को गालियां इसलिए दी थी क्योंकि बच्चे ने उन्हें आंटी बोल दिया था। बस इसी बात पर स्वरा छोटे से मासूम बच्चे से नाराज हो गई और उसे गालियां देने लगीं।

Swara Bhasker uses derogatory language for a child only because he called her an “Aunty”!



Last year this very woman was holding placards & standing up against the abuse of a child!



Hypocrisy much? pic.twitter.com/md4JR8Ieom