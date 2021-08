जब पति निक जोनस और मां संग सिगरेट पीते हुए नज़र आईं थीं प्रियंका चोपड़ा, ट्रोलर्स ने लगा दी थी क्लास

नई दिल्ली। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा आज इंटरनेशनल स्टार बन चुकी हैं। उन्होंने देश में ही नहीं बल्कि अपने काम से विदेशों में भी अपना लोहा मनवाया है। प्रियंका का हर अंदाज उनके फैंस का दिल जीता लेता है। उनकी बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों पर उनके फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। वहीं अक्सर प्रियंका को भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। कई बार देखा गया है कि प्रियंका को उनके आउटफिट्स और मेकअप को लेकर खूब ट्रोल भी किया गया। वहीं एक बार जब प्रियंका अपने पति निक जोनस और मां मधु चोपड़ा के साथ मियामी घूमने गई थीं। तो उनकी एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया था। जानें क्या था उस तस्वीर में ऐसा।

Priyanka Chopra trying to cure the Asthma she developed on Diwali! pic.twitter.com/ifvKNNiwpE