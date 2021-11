जब शाहरुख खाल के घर 'मन्नत' के बाहर घंटो खड़े रहे थे राजकुमार राव, बताई थी दिलचस्प कहानी

नई दिल्ली। When Rajkummar Rao stood outside Shahrukh's house 'Mannat' for hours: बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव (Rajkummar Rao) ने बहुत की कम समय में फिल्म जगत में अपनी खास पहचान बनाई है और खुद को अपने काम से साबित करके दिखाया है। राजकुमार ने कई बार अपनी बहुमुखी प्रतिभा को बार-बार साबित किया है। जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे बेहतरीन एक्टर राजकुमार की प्रेरणा कौन है (who is the inspiration of Rajkummar Rao), जिसके घर के बाहर वो घंटो खड़े रहे थे। आइये हम बताते हैं।

दरअसल एक्टर राजकुमार की प्रेरणा कोई और नहीं बल्कि किंग ऑफ रोमांस सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) हैं। शाहरुख को देखकर राजकुमार का फिल्मी दुनिया में आने का मन किया और वो आ गए। इस बात का खुसाला खुद राजकुमार ने किया था।

घंटो खड़े रहे थे मन्नत के बाहर

बॉम्बे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में, राजकुमार ने सुपरस्टार के लिए अपने प्यार और प्रेरणा को लेकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि 'मुझे शाहरुख सर बहुत पसंद हैं। मैं उनकी वजह से एक एक्टर बना हूं। गुड़गांव में बड़े होने के दौरान, मैं उनकी नकल करता था। मैं उनसे बहुत प्यार करता था कि जब मैं ग्यारहवीं कक्षा में पहली बार मुंबई आया, तो बांद्रा गया और घंटों शाहरुख खान के घर 'मन्नत' के बाहर खड़ा रहा, उनकी एक झलक पाने की उम्मीद करता रहा था, लेकिन उस समय शाहरुख खान मुझे देखने को नहीं मिले थे।

बंगले पर जाकर हुई मुलाकात

दिलचस्प बात यह है कि राजकुमार का सपना तब पूरा हुआ जब उन्हें शाहरुख के ही बंगले पर उनसे मिलने का मौका मिला। उस मुलाकात को याद करते हुए राजकुमार ने बताया था कि 'जब मैं एक एक्टर बन गया, तो मुझे उनके घर पर उनसे मिलने का सुनहरा मौका मिला। बेशक, मैं उसके बाद कई बार उनसे मिला हूं।

शाहरुख खान मुझसे मिलने वाले सबसे आकर्षक लोगों में से एक हैं। वह आपको इतना खास महसूस कराते हैं और जो भी उनसे मिलता है प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। मैं उन्हें एक अभिनेता के रूप में प्यार करता हूं, वह एक महान इंसान हैं।

