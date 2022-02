जब एडल्ट साइट पर अपलोड कर दी गई थी उर्फी जावेद की फोटो, फिर जाने क्या हुआ

उर्फी जावेद अक्सर अपने कपड़ों को लेकर सुर्ख़ीयों में बनी रहती हैं। लेकिन एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था जब उर्फी जावेद की फ़ोटो अडल्ट साइट पर अपलोड कर दी गई थी। फ़ोटो अपलोड होने के बाद उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। चलिए जानते हैं यह कब और कैसे हुआ।

Updated: February 13, 2022 10:28:42 am

TV एक्ट्रेस उर्फी जावेद भले ही बेहद बोल्ड और ब्यूटीफुल होने के साथ कॉन्फिडेंस से भरी नज़र आती हैं। लेकिन उनके साथ भी एक समय कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद उनका भी कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था। उर्फी जब स्कूल में थी उस दौरान उनकी कुछ तस्वीरों को किसी ने अडल्ट साइट पर अपलोड कर दिया गया था। जिसके बाद उन्हे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।

When Urfi Javed's photo was uploaded on adult site