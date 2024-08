कौन है जैस्मिन वालिया? जो कर रही हार्दिक पांड्या को डेट! तस्वीरें देख यूजर्स बोले- बहन बनी सौतन…

जैस्मिन वालिया कौन जो कर रही हार्दिक पांड्या तो डेट (Jasmin Walia Hardik Pandya in Greece) जैस्मिन वालिया एक ब्रिटिश सिंगर है। ये म्यूजिक इंडस्ट्री से लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर छाई रहती हैं। जैस्मिन ब्रिटिश रियलिटी टीवी शो The Only Way Is Essex में नजर आई थीं और इन्होंने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। जैस्मिन लंदन के एस्सेक्स में पैदा हुई हैं, पर उनकी माता-पिता भारत के हैं। साल 2012 में शानदार तरीके से अपना काम शुरू किया था। इस बड़े शो से ही जैस्मिन को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जगह मिली और उन्हें दुनिया जानने लगी। जैस्मिन ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया और वह इस चैनल में दूसरों के गाने गाकर अपना टैलेंट शो करती थीं।

जैस्मिन ने पहली बार बॉलीवुड में कदम रखा। उन्होंने कार्तिक आर्यन की फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' के लिए बॉम डिगी डिगी गाने का रीमेक किया था। साथ ही जैस्मिन ने बिग बॉस 13 के फाइनलिस्ट आसिम रियाज के साथ Nights N Fights नाम का एक म्यूजिक वीडियो भी किया और उनकी स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई थी। जैस्मिन एक सोशल मीडिया क्वीन हैं। उनके इंस्टाग्राम पर लगभग 6.4 लाख फॉलोअर्स हैं। जैस्मिन की तस्वीरें देख उन्हें लोग हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा से कंपेयर कर रहे हैं।