कौन है ये 15 साल का बच्चा और क्या है इसमें खास, जिससे Salman Khan भी हो गए इंप्रेस

Salman Khan: बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'द बैटल ऑफ गलवान' को लेकर सुर्खियों में हैं। एक्टर इसकी शूटिंग में काफी बिजी हैं, जो कि लद्दाख में की जा रही है। अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उन्होंने इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार भी होस्ट नहीं किया, जिसके लिए कोरियोग्राफर फराह खान पहुंचीं, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर सलमान खान सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे में अब उन्होंने अपनी लेटेस्ट पोस्ट से लोगों का दिल जीत लिया है। एक्टर ने एक 15 साल के बच्चे के लिए पोस्ट शेयर की और उसके लिए लोगों से सपोर्ट का अनुरोध किया है।
दरअसल, सलमान खान सोशल मीडिया पर कम ही चीजें साझा करते हैं, लेकिन जब भी उनकी कोई पोस्ट सामने आती है तो वो चर्चा में आ ही जाती है। ऐसे में अब 15 साल के बच्चे के सपोर्ट में की गई एक्टर की पोस्ट वायरल हो रही है। सलमान ने रविवार को अपने X अकाउंट से एक फोटो पोस्ट की है, जिसमें जोनस कोनर नाम का एक युवा सिंगर गिटार बजाते हुए दिखाई दे रहा है। इस पोस्ट में फोटो से ज्यादा सलमान के कैप्शन ने लोगों का ध्यान खींच लिया।
'द बैटल ऑफ गलवान' एक्टर ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मैंने इससे पहले 15 साल के बच्चे को अपना दर्द इतनी खूबसूरती से बयां करते हुए नहीं देखा। भगवान भला करे, जोनस कोनर। बार-बार सुन रहा हूं फादर इन ए बाइबल, पीस विथ पेन, ओह अप्पालाचिया।' इतना ही नहीं सलमान ने अपनी पोस्ट में आगे बच्चे को सपोर्ट करने की बात भी कही और लिखा, 'ऐसे बच्चों को ना सपोर्ट किया तो फिर क्या किया, भाईयों और बहनों … यहां पर भी ऐसे बहुत हैं। उनकी हिम्मत बढ़ाओ, शोषण मत करो।'
जोनस कोनर के बारे में बात की जाए तो ये एक अमेरिकी सिंगर हैं। उनकी उम्र सिर्फ 15 साल है। जोनस का बचपन काफी मुश्किलों से भरा रहा है। वह अपने गानों के जरिए उसी दर्द और खालीपन को बयां करते हैं। 'फादर इन ए बाइबल' और 'पीस विद पेन' जैसे गानों के जरिए जोनस उस खालीपन के बयां करते हैं, जो उन्होंने फेस किया। बिना पिता के अकेले बड़े होने, नशे का शिकार होना और परिवार के खालीपन जैसे दर्द को उन्होंने बयां किया है। अब उनके इन्हीं गानों के सलमान खान मुरीद हो गए और उन्होंने लोगों से उन्हें सपोर्ट का अनुरोध किया है।
इसके अलावा सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के बारे में बात की जाए तो इसकी कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है। इसमें साल 2020 में भारत-चीन के बीच गलवान वैली में हुई झड़प को दिखाया जाएगा। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं, चीन को भी नुकसान हुआ था। अब इसी घटना को सलमान खान अपनी फिल्म के जरिए पर्दे पर लेकर आ रहे हैं।