Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

कौन है ये 15 साल का बच्चा और क्या है इसमें खास, जिससे Salman Khan भी हो गए इंप्रेस

Salman Khan: 15 साल का जोनस कोनर एक अमेरिकी सिंगर-सॉन्गराइटर है, जिसने अपनी दर्द भरी आवाज और गानों से सबका दिल जीत लिया है। उसके गानों में जिंदगी के मुश्किल अनुभवों और अकेलेपन की झलक मिल रही है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 14, 2025

Salman Khan and Jonas Conner
Salman Khan and Jonas Conner (फोटो सोर्स: X)

Salman Khan: बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'द बैटल ऑफ गलवान' को लेकर सुर्खियों में हैं। एक्टर इसकी शूटिंग में काफी बिजी हैं, जो कि लद्दाख में की जा रही है। अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उन्होंने इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार भी होस्ट नहीं किया, जिसके लिए कोरियोग्राफर फराह खान पहुंचीं, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर सलमान खान सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे में अब उन्होंने अपनी लेटेस्ट पोस्ट से लोगों का दिल जीत लिया है। एक्टर ने एक 15 साल के बच्चे के लिए पोस्ट शेयर की और उसके लिए लोगों से सपोर्ट का अनुरोध किया है।

Salman Khan भी हो गए इंप्रेस

दरअसल, सलमान खान सोशल मीडिया पर कम ही चीजें साझा करते हैं, लेकिन जब भी उनकी कोई पोस्ट सामने आती है तो वो चर्चा में आ ही जाती है। ऐसे में अब 15 साल के बच्चे के सपोर्ट में की गई एक्टर की पोस्ट वायरल हो रही है। सलमान ने रविवार को अपने X अकाउंट से एक फोटो पोस्ट की है, जिसमें जोनस कोनर नाम का एक युवा सिंगर गिटार बजाते हुए दिखाई दे रहा है। इस पोस्ट में फोटो से ज्यादा सलमान के कैप्शन ने लोगों का ध्यान खींच लिया।

ये भी पढ़ें

Rise and Fall के इस कंटेस्टेंट ने बयां किया संघर्ष का दर्द, ऐसे दी गरीबी को मात
TV न्यूज
RISE AND FALL के इस स्टार ने बताया संघर्ष की दास्तान, ऐसे दी गरीबी को मात

'द बैटल ऑफ गलवान' एक्टर ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मैंने इससे पहले 15 साल के बच्चे को अपना दर्द इतनी खूबसूरती से बयां करते हुए नहीं देखा। भगवान भला करे, जोनस कोनर। बार-बार सुन रहा हूं फादर इन ए बाइबल, पीस विथ पेन, ओह अप्पालाचिया।' इतना ही नहीं सलमान ने अपनी पोस्ट में आगे बच्चे को सपोर्ट करने की बात भी कही और लिखा, 'ऐसे बच्चों को ना सपोर्ट किया तो फिर क्या किया, भाईयों और बहनों … यहां पर भी ऐसे बहुत हैं। उनकी हिम्मत बढ़ाओ, शोषण मत करो।'

15 साल का बच्चा और क्या है इसमें खास

जोनस कोनर के बारे में बात की जाए तो ये एक अमेरिकी सिंगर हैं। उनकी उम्र सिर्फ 15 साल है। जोनस का बचपन काफी मुश्किलों से भरा रहा है। वह अपने गानों के जरिए उसी दर्द और खालीपन को बयां करते हैं। 'फादर इन ए बाइबल' और 'पीस विद पेन' जैसे गानों के जरिए जोनस उस खालीपन के बयां करते हैं, जो उन्होंने फेस किया। बिना पिता के अकेले बड़े होने, नशे का शिकार होना और परिवार के खालीपन जैसे दर्द को उन्होंने बयां किया है। अब उनके इन्हीं गानों के सलमान खान मुरीद हो गए और उन्होंने लोगों से उन्हें सपोर्ट का अनुरोध किया है।

जोनस कोनर और सलमान खान (फोटो सोर्स: X)

इसके अलावा सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के बारे में बात की जाए तो इसकी कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है। इसमें साल 2020 में भारत-चीन के बीच गलवान वैली में हुई झड़प को दिखाया जाएगा। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं, चीन को भी नुकसान हुआ था। अब इसी घटना को सलमान खान अपनी फिल्म के जरिए पर्दे पर लेकर आ रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

14 Sept 2025 05:25 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / कौन है ये 15 साल का बच्चा और क्या है इसमें खास, जिससे Salman Khan भी हो गए इंप्रेस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.