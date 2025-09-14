कौन है ये 15 साल का बच्चा और क्या है इसमें खास, जिससे Salman Khan भी हो गए इंप्रेस

Salman Khan: बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'द बैटल ऑफ गलवान' को लेकर सुर्खियों में हैं। एक्टर इसकी शूटिंग में काफी बिजी हैं, जो कि लद्दाख में की जा रही है। अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उन्होंने इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार भी होस्ट नहीं किया, जिसके लिए कोरियोग्राफर फराह खान पहुंचीं, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर सलमान खान सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे में अब उन्होंने अपनी लेटेस्ट पोस्ट से लोगों का दिल जीत लिया है। एक्टर ने एक 15 साल के बच्चे के लिए पोस्ट शेयर की और उसके लिए लोगों से सपोर्ट का अनुरोध किया है।