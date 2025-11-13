कौन था वो डायरेक्टर जिसने दिया था धर्मेंद्र को धोखा और सनी देओल ने की थी उसकी पिटाई

इसी दौर में उन्होंने डायरेक्टर कांति शाह के साथ फिल्म 'आज का गुंडा' में काम किया। शूटिंग के दौरान एक सीन में धर्मेंद्र को घोड़े पर सवार होकर तेल लगाए हुए दिखाया जाना था। धर्मेंद्र के मुताबिक, कांति शाह ने उन्हें बताया कि कैमरा सिर्फ उनके चेहरे पर फोकस रहेगा, लेकिन एडिटिंग के वक्त डायरेक्टर ने डबल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए फिल्म में कुछ अश्लील दृश्य जोड़ दिए। इन सीन्स को धर्मेंद्र के शॉट्स के साथ इस तरह एडिट किया गया कि ऐसा लगा जैसे उन्होंने खुद वे सीन किए हों। इस घटना को लेकर धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल काफी नाराज हो गए।