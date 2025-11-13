Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

कौन था वो डायरेक्टर जिसने दिया था धर्मेंद्र को धोखा और सनी देओल ने की थी उसकी पिटाई

Dharmendra Bollywood Gossip: बॉलीवुड के 'ही-मैन' के साथ फिल्म 'आज का गुंडा' की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र के साथ धोखा हुआ, जिसमें उन्होंने जानबूझकर बॉडी डबल का इस्तेमाल कर धर्मेंद्र के कुछ 'बोल्ड' सीन्स को फिल्माया और…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 13, 2025

कौन था वो डायरेक्टर जिसने दिया था धर्मेंद्र को धोखा और सनी देओल ने की थी उसकी पिटाई

फिल्म 'आज का गुंडा' (सोर्स: X #Dharamendra)

Dharmendra Bollywood Gossip: बॉलीवुड के 'ही-मैन' कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने कई हिट फिल्में दी हैं। एक समय में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका सिक्का चलता था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब धर्मेंद्र का सितारा कुछ फीका पड़ने लगा था। शुरुआती दौर में वे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में गिने जाते थे, लेकिन वक्त के साथ फिल्मों की कहानियां और फैंस की पसंद बदलने लगी।

नई पीढ़ी के एक्टर्स के आने से उनकी फिल्मों की चमक कम होने लगी। ऐसे में धर्मेंद्र ने कुछ बी-ग्रेड फिल्मों में भी काम करना शुरू किया। इन फिल्मों में एक्शन के साथ कई बार बोल्ड सीन्स भी डाले जाते थे, जिनसे धर्मेंद्र आमतौर पर दूरी बनाए रखते थे।

धर्मेंद्र को धोखा मिलने पर सनी देओल ने की पिटाई

इसी दौर में उन्होंने डायरेक्टर कांति शाह के साथ फिल्म 'आज का गुंडा' में काम किया। शूटिंग के दौरान एक सीन में धर्मेंद्र को घोड़े पर सवार होकर तेल लगाए हुए दिखाया जाना था। धर्मेंद्र के मुताबिक, कांति शाह ने उन्हें बताया कि कैमरा सिर्फ उनके चेहरे पर फोकस रहेगा, लेकिन एडिटिंग के वक्त डायरेक्टर ने डबल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए फिल्म में कुछ अश्लील दृश्य जोड़ दिए। इन सीन्स को धर्मेंद्र के शॉट्स के साथ इस तरह एडिट किया गया कि ऐसा लगा जैसे उन्होंने खुद वे सीन किए हों। इस घटना को लेकर धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल काफी नाराज हो गए।

सनी देओल का रिएक्शन

जब फिल्म रिलीज हुई और ये सीन्स सामने आए, तो फैंस हैरान रह गए। कई लोगों को यकीन नहीं हुआ कि धर्मेंद्र ने ऐसे दृश्य करने के लिए हामी भरी होगी। मामला सनी देओल तक पहुंचा तो वे बेहद नाराज हो गए। खबरों के मुताबिक, उन्होंने तुरंत कांति शाह को अपने ऑफिस बुलाया और उनसे इस हरकत के लिए जवाब मांगा।

इसके बाद गुस्से में सनी ने उन्हें कड़ी फटकार के साथ जमकर पिटाई भी की। इन सबके बाद डायरेक्टर को मजबूर होकर उन सभी आपत्तिजनक सीन्स को फिल्म से हटाना पड़ा। साथ ही जब फैंस के सामने सच्चाई आई कि वे सीन्स धर्मेंद्र ने खुद नहीं किए, बल्कि बॉडी डबल के जरिए बनाए गए थे, तो फैंस ने राहत की सांस ली।

Published on:

13 Nov 2025 05:05 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / कौन था वो डायरेक्टर जिसने दिया था धर्मेंद्र को धोखा और सनी देओल ने की थी उसकी पिटाई

