Ayushmann Khurrana रसोइए के साथ सोते थे, जाने क्यों कभी खुद से नहीं किया दूर

आयुष्मान ने खुलासा किया कि वह पहली बार मुंबई आए थे अपने करियर के शुरुआती दौर में तब उन्होने चंडीगढ़ से अपने रसोइए को भी साथ में लेकर आए थे ।रहने की जगह तंगहाल थी, इसलिए उनका रसोइया उनके साथ उनके कमरे में ही सोता था। चलिए जानते हैं एक्टर ने अपने स्ट्रगल करियर के बारे में क्या कहा हैं…

Updated: May 23, 2022 10:33:57 am

आयुष्मान खुराना इंडस्ट्री में अपना सिक्का अजमाने के लिए काफी ज्यादा पापड़ बेले हैं। चंडीगढ़ के दिनों से लेकर अब तक उन्होंने लंबा सफर तय किया है। उनकी अपकमिंग मूवी अनेक जल्द ही रिलीज होने जा रही है। अपनी नई फिल्म को लेकर एक्टर सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दे कि यह फिल्म नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेकर देश की कुछ लोगों द्वारा किए गए भेदभाव और मानसिकता को दिखाती है। वहीं इसके डायलॉग फिल्म आने के पहले ही फेमस हो गए हैं।

why Ayushmann Khurrana used to sleep with the cook