Prakash Raj : शादी की 11वीं सालगिरह पर एक्टर प्रकाश राज ने अपनी पत्नी पोनी वर्मा से दोबारा की शादी

मुंबई। फिल्मों में खलनायक के दमदार किरदार निभा फेमस हुए अभिनेता प्रकाश राज ने हाल ही अपनी शादी की 11वीं वर्षगांठ मनाई है। 56 साल के हो चुके एक्टर की ये दूसरी शादी है। इससे पहले एक्टर ने ललिता कुमारी से शादी की थी, जो साल 2009 में टूट गई। 24 अगस्त को प्रकाश राज ने पोनी वर्मा से अपनी दूसरी की 11वीं सालगिरह मनाई। इस शादी से उनके एक बेटा वेदांत है। इस मौके पर एक्टर ने एक बार फिर पोनी से शादी की। आइए जानते हैं क्यों किया एक्टर ने ऐसा-

'हमने आज रात फिर से शादी की'

प्रकाश राज ने पोनी वर्मा के साथ शादी के 11 साल पूरे होने पर सेलिब्रेट किया। इस बारे में एक ट्वीट कर प्रकाश ने लिखा,'हमने आज रात फिर से शादी की... क्योंकि मेरा बेटा वेदांत शादी को देखना चाहता था।' इसके साथ ही एक्टर ने अपने परिवार के साथ सालगिरह सेलिब्रेट करते हुए तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में एक्टर की पहली शादी से दो बच्चे, मेघना और पूजा' भी दिखाई दे रहे हैं। फोटोज में प्रकाश अपनी पत्नी को रिंग पहनाते और किस करते भी नजर आए।

We got married again tonight..because our son #vedhant wanted to witness it 😍😍😍. Family moments #bliss pic.twitter.com/Vl29VlDQb4

दूल्हा-दुल्हन बने आए नजर

प्रकाश राज ने एक और ट्वीट किया। इसमें उन्होंने पत्नी के साथ फोटो शेयर की है। फोटो में पोनी दुल्हन और प्रकाश दुल्हा बने नजर आए। इस फोटो के कैप्शन में प्रकाश ने लिखा,'यह बहुत सही रहा...इस रात में अजनबीयों के लिए... मेरी प्रिय पत्नी को धन्यवाद... इतना शानदार दोस्त, लवर और जीवन यात्रा में साथ चलने वाले यात्री की तरह।'

“It turned out so right.. for strangers in the night” .. thank you my darling wife .. for being a wonderful friend.. a lover and a great co traveller in our life together..🤗🤗🤗 #happyweddinganniversary @PonyPrakashraj pic.twitter.com/xPVZb6Ibb9