बिना एक्टिंग सीखे और स्क्रीन टेस्ट दिए, फिर भी बनीं पॉपुलर एक्ट्रेस, बॉलीवुड में ऐसे रखा था कदम

Celina Jaitly: बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों अपने भाई, मेजर विक्रांत कुमार जेटली की हिरासत को लेकर काफी परेशान हैं। जो पिछले साल 2024 से UAE में हिरासत में हैं। इस मामले को लेकर सेलिना ने कल सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया, जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, 2003 में 'जानशीन' फिल्म से डेब्यू करने वाली सेलीना जेटली। आज भले ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो अपने फैंस के साथ हमेंशा जुड़ी रहती हैं। तो आइए जानें कि उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम कैसे रखा, जब उन्होंने ना ही कोई एक्टिंग सीखी और ना ही कोई स्क्रिन टेस्ट दिया।