बिना एक्टिंग सीखे और स्क्रीन टेस्ट दिए, फिर भी बनीं पॉपुलर एक्ट्रेस, बॉलीवुड में ऐसे रखा था कदम

सेलिना जेटली (सोर्स: X @CelinaJaitly)
Celina Jaitly: बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों अपने भाई, मेजर विक्रांत कुमार जेटली की हिरासत को लेकर काफी परेशान हैं। जो पिछले साल 2024 से UAE में हिरासत में हैं। इस मामले को लेकर सेलिना ने कल सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया, जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, 2003 में 'जानशीन' फिल्म से डेब्यू करने वाली सेलीना जेटली। आज भले ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो अपने फैंस के साथ हमेंशा जुड़ी रहती हैं। तो आइए जानें कि उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम कैसे रखा, जब उन्होंने ना ही कोई एक्टिंग सीखी और ना ही कोई स्क्रिन टेस्ट दिया।
आज सेलिना जेटली अपना 43वां जन्मदिन मना रही हैं। इस खास अवसर पर आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। दरअसल, सेलिना जेटली एक आर्मी फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं और उनके पिता, कर्नल वी.के. जेटली उनकी मां, मीता जेटली, दोनों ही भारतीय सेना का हिस्सा रह चुके हैं।
इतना ही नहीं, उनके इकलौते भाई भी भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं। जब सेलिना फिल्मी दुनिया से दूर थी, तब वो भी आर्मी का हिस्सा बनना चाहती थीं लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती थी और आज वो फिल्मी इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। लेकिन उनमें सैन्य परिवार का विचार आज भी साफ नजर आता है। खासकर, वो अपने माता-पिता से जुड़ी इमोशनल पोस्ट्स के लिए सोशल मीडिया पर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं।
साल 2001 में सेलिना जेटली की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, जब उन्होंने 'फेमिना मिस इंडिया' का ताज अपने नाम किया। इसके बाद, उसी साल उन्हें मिस यूनिवर्स के कॉम्पिटिशन में चौथे रनर-अप का स्थान भी मिला, जिससे उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। इसी लोकप्रियता के चलते उन्हें फिल्मों में आसानी से काम करने का मौका मिला। दरअसल, सेलिना ने कभी कोई एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली और ना कभी उन्हें इसमें दिलचस्पी थी।
उनका मानना है कि एक्टिंग एक ऐसा टैलेंट है जिसे कभी सिखाया नहीं जा सकता, ये अंदर से आती है, क्योंकि फिल्मों में आने से पहले वो कभी आर्मी में शामिल होने का सपना देखती थीं। लेकिन उस समय महिलाओं को सिर्फ मेडिकल लाइन में ही आर्मी का हिस्सा बनने की अनुमति थी। इसके बाद, उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम भी दिया और एमबीबीएस की पढ़ाई भी शुरू की, लेकिन व अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की।
इतना ही नहीं, साल 2003 में उन्हें अपनी पहली फिल्म 'जानशीन' मिली, जिसमें वो एक्टर फरदीन खान के साथ नजर आईं, जिसके लिए उन्हे कभी स्क्रीन टेस्ट नहीं देना पड़ा। बता दें, सेलिना जेटली ने अपने करियर में 'खेल' (2003), 'नो एंट्री' (2005), 'अपना सपना मनी मनी' (2006), 'गोलमाल रिटर्न्स' (2008), 'थैंक यू' (2011), और 'विल यू मैरी मी' (2012) जैसी कई फ्लॉप और हीट फिल्में दी है।
सेलिना जेटली ने साल 2011 में ऑस्ट्रियाई इंटरप्रेन्योर और होटल बिजनेसमैन पीटर हाग से शादी की और शादी के एक साल बाद ही वो 2 जुड़वा बच्चों की मां बनी। इसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से धीरे-धीरे दूरी बनाना शूरू कर दी। आज भी सेलिना का सफर बॉलीवुड में एंट्री करने का एक अनोखा उदाहरण है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग