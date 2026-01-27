‘द ग्रेट खली’ के वीडियो पर लोगों का फूटा गुस्सा, खुद से दोगुने छोटे लड़के को दिया धक्का, VIDEO

The Great Khali Video: भारत के फेमस रेसलर और दुनिया भर में 'द ग्रेट खली' के नाम से मशहूर दिलीप सिंह राणा भले ही रिंग से थोड़े दूर हों, लेकिन सुर्खियों से वह कभी दूर नहीं रह पाते। अपनी भारी-भरकम कद-काठी के लिए पहचाने जाने वाले खली की फैन फॉलोइंग आज भी वैसी ही है जैसी उनके WWE के दिनों में हुआ करती थी। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर खली का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने फैन को धक्का देते नजर आ रहे हैं। उनका यह वीडियो देख लोग उन पर गुस्सा निकाल रहे हैं और उनकी इस हरकत को बेहद गलत कह रहे हैं।