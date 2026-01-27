‘द ग्रेट खली’ के वीडियो पर लोगों का फूटा गुस्सा, खुद से दोगुने छोटे लड़के को दिया धक्का, VIDEO

'द ग्रेट खली' के वीडियो पर फूटा फैंस का गुस्सा
The Great Khali Video: भारत के फेमस रेसलर और दुनिया भर में 'द ग्रेट खली' के नाम से मशहूर दिलीप सिंह राणा भले ही रिंग से थोड़े दूर हों, लेकिन सुर्खियों से वह कभी दूर नहीं रह पाते। अपनी भारी-भरकम कद-काठी के लिए पहचाने जाने वाले खली की फैन फॉलोइंग आज भी वैसी ही है जैसी उनके WWE के दिनों में हुआ करती थी। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर खली का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने फैन को धक्का देते नजर आ रहे हैं। उनका यह वीडियो देख लोग उन पर गुस्सा निकाल रहे हैं और उनकी इस हरकत को बेहद गलत कह रहे हैं।
दरअसल, यह पूरा वाकया एयरपोर्ट का है जब खली अपनी टीम के साथ बाहर निकल रहे थे। तभी एक युवक, जो हाइट में खली के सामने काफी छोटा लग रहा था, उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करने लगा। वह लड़का खली के ठीक आगे-आगे चलते हुए फोन का कैमरा सेट कर रहा था, लेकिन खली की लंबाई ज्यादा होने के कारण वह सही फ्रेम नहीं बना पा रहा था।
काफी देर तक जब वह लड़का खली का रास्ता रोकता रहा, तो रेसलर को शायद थोड़ा झुंझलाहट महसूस हुई। उन्होंने फोटो खिंचवाने के बजाय उसे धीरे से हाथ से धक्का दे दिया और आगे बढ़ गए। जैसे ही ये वीडियो आया लोगों ने कमेंट की लाइन लगा दी। कोई इसपर चुटकी लेने लगा तो कोई खली के व्यवहार को गलत बताने लगा। लोगों का कहना है कि खली आराम से खड़े होकर भी उसके साथ फोटो ले सकते थे, लेकिन वह रुके नहीं और धक्का देकर आगे निकल गए।
द ग्रेट खली केवल कुश्ती के मैदान तक ही सीमित नहीं रहे हैं। उन्होंने मनोरंजन की दुनिया में भी अपना सिक्का जमाया है। साल 2010 में वह टीवी के चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस' के चौथे सीजन में नजर आए थे, जहां उनके खान-पान और लाइफस्टाइल ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था।
इतना ही नहीं, खली हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों का भी हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने साल 2005 में फिल्म 'द लॉन्गेस्ट यार्ड' से अपना डेब्यू किया था, जिसके बाद वे 'गेट स्मार्ट' और 'मैकग्रुबर' जैसी फिल्मों में भी दिखाई दिए। खली आज भी फिटनेस और स्पोर्ट्स के कार्यक्रमों में सक्रिय रहते हैं और युवाओं को रेसलिंग के लिए प्रेरित करते हैं।
