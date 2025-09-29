Yami Gautam ने ‘Haq’ पर दिया बड़ा बयान, बोलीं- एक आर्टिस्ट के लिए जो चीज मायने रखती है वो है…

Yami Gautam (सोर्स: X)
Yami Gautam Upcoming Movie Haq : बॉलीवुड और फैंस के दिलों में अपनी खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस यामी गौतम एक बार फिर अपने अभिनय का जौहर दिखाने को तैयार हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म 'हक' का खास टीजर हाल ही में फैंस के बीच आया है, जिसने फिल्मी गलियारों में खलबली मचा दी है। ये फिल्म निर्देशक सुपर्न वर्मा का नया प्रोजेक्ट है, जो क्रिएशन और कहानी के मामले में काफी खास होने का संकेत दे रही है।
फिल्म 'हक' का टीजर केवल 1 मिनट 12 सेकंड का है, जिसमें यामी गौतम की दमदार एक्टिंग देखने लायक है। ये टीजर ने इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन चुका है और जिसकी वजह है इसकी कहानी और यामी का शानदार प्रदर्शन। इसमें एक बड़ी बात ये है कि फिल्म में यामी का एक खास मोनोलॉग है, जो लगभग 8 से 10 मिनट लंबा है। ये मोनोलॉग बिना कट और ब्रेक के बोला गया है, जो एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ी चुनौती और मेहनत का काम है।
बता दें कि यामी गौतम ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इस मोनोलॉग के बारे में बात करते हुए शेयर किया है कि ये उनका सबसे बड़ा अभिनय प्रयास है। उन्होंने आगे बताया कि "एक आर्टिस्ट के लिए जो चीज मायने रखती है वो है सिर्फ कहानी है।" उनकी भूमिका शाह बानो की कहानी पर आधारित है, जिन्होंने अपने बच्चों के हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी थी। ये कहानी उनके संघर्ष और अपने हक के प्रति उनके जज्बे को उजागर करती है।
इसके साथ ही यामी का ये मानना है कि एक कलाकार के लिए इमोशन और कहानी को दिल से महसूस करना जरूरी है, क्योंकि इससे अभिनय में सच्चाई सामने आती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक अच्छा लेखक और कहानी बहुत जरूरी है ताकि उसमें वो भाव झलकें और जिससे दर्शक जुड़ सकें। यामी का मानना है कि जब कहानी दिल से जुड़ी हो और सही ढंग से पेश की जाए, तो वो दर्शकों के दिलों को छू जाती है।
फिल्म 'हक' का निर्देशन सुपर्न वर्मा ने किया है, और इसमें इमरान हाशमी भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 7 नवंबर 2025 को थिएटर में रिलीज होगी। फैंस को अब बस फिल्म का इंतजार है, जिसमें यामी गौतम की शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी।
