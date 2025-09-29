Yami Gautam ने ‘Haq’ पर दिया बड़ा बयान, बोलीं- एक आर्टिस्ट के लिए जो चीज मायने रखती है वो है…

फिल्म 'हक' का टीजर केवल 1 मिनट 12 सेकंड का है, जिसमें यामी गौतम की दमदार एक्टिंग देखने लायक है। ये टीजर ने इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन चुका है और जिसकी वजह है इसकी कहानी और यामी का शानदार प्रदर्शन। इसमें एक बड़ी बात ये है कि फिल्म में यामी का एक खास मोनोलॉग है, जो लगभग 8 से 10 मिनट लंबा है। ये मोनोलॉग बिना कट और ब्रेक के बोला गया है, जो एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ी चुनौती और मेहनत का काम है।