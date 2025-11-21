'ये क्या बकवास है, ये सब कैमरे में कैद...' जब शूटिंग के समय अमिताभ बच्चन को आया था गुस्सा

फिल्ममेकर आर. बाल्की ने आगे कहा, ''कार की जो दिक्कत थी, वो नजर आ रहा था लेकिन बिग बी अपनी लाइनें भी भूल गए और कार के बारे में फिर नेगेटिव कहा। जिसके बाद अभिषेक अंदर आने में झिझक रहे थे, वो समझ रहे थे क्योंकि वो जानता था कि कुछ एंडोर्समेंट ऐसे ही होते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि अमिताभ बच्चन ने कार नहीं देखी थी। जब अभिषेक अंदर आए, तो उसकी पीठ कार की तरफ थी और शूटिंग चल रही थी। उसने कहा, 'पा, मेरी नई कार देखो।' तभी अमिताभ मुड़े, कार को देखा और कहा, ये क्या बकवास चीज है तुम्हारे पास? ये कैमरे पर है। मुझे लगा कि मुझे कैंपेन रोक देना चाहिए।''