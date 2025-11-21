Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

‘ये क्या बकवास है, ये सब कैमरे में कैद…’ जब शूटिंग के समय अमिताभ बच्चन को आया था गुस्सा

Amitabh Bachchan: शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को गुस्सा तब आया जब उन्होंने कार देखी और फिर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सेट पर चल रही शूट के दौरान ऐसी बात कही…

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 21, 2025

'ये क्या बकवास है, ये सब कैमरे में कैद...' जब शूटिंग के समय अमिताभ बच्चन को आया था गुस्सा

अमिताभ बच्चन (सोर्स: X #AmitabhBachchan)

Amitabh Bachchan: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को आज के दौर में बच्चा-बच्चा पहचानता है। देश हो या विदेश पूरी दुनिया में अमिताभ बच्चन के फैंस मौजूद हैं। बता दें, इतने सालों में अमिताभ बच्चन अनगिनत ब्रांड्स का चेहरा बने हैं और कई एडवर्टाइजमेंट में दिखे हैं। हाल ही में साइरस ब्रोचा के एक पॉडकास्ट में फिल्ममेकर आर. बाल्की ने एक एड शूट को याद किया जहां उन्होंने बताया, सेट पर शूटिंग के दौरान बिग बी को गुस्सा आया और उन्होंने कुछ शब्द ऐसे बोले जो ऑन कैमेरे में कैद हो गए और प्रोडक्ट आखिरकार फ्लॉप हो गया।

जब शूटिंग के समय अमिताभ बच्चन को आया था गुस्सा

इस पॉडकास्ट में जब आर. बाल्की से काम पर हुए मुश्किल अनुभवों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मारुति सुजुकी के लिए अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को लेकर एक एड बनाने के बारे में बताया। जहां कंपनी ने वर्सा नाम की एक नई फैमिली वैन पेश की थी और ये पिता-पुत्र की जोड़ी को एक साथ कास्ट करने वाला पहला प्रोजेक्ट था। जिसमें फिल्ममेकर ने मारुति वर्सा एड कैंपेन को बहुत बड़ी गड़बड़ बताया।

उन्होंने आगे ये भी बताया कि उन्हें असली गाड़ी नहीं दिखाई गई और इसके बजाय उन्हें दूसरी वैन की फोटो दी गई, ये मानकर कि असली कार वैसी ही दिखेगी। बाल्की ने शूट के लिए अमिताभ और अभिषेक को हायर किया, लेकिन उन सभी ने असली गाड़ी सिर्फ शूट के दिन ही देखी थी और इसकी शूटिंग लोनावाला में हुई।

कैंपेन रोक देना चाहिए

इस पर बाल्की ने याद करते हुए कहा, "मुझे वो बंगला आज भी याद है, जहां ये आइडिया आया था कि अमिताभ बच्चन लॉन में बैठकर अखबार पढ़ रहे होंगे। अभिषेक गाड़ी चलाकर आएंगे और कहेंगे, हे डैड, मेरी नई कार देखो। जो सबसे बेवकूफी भरी बात थी जिसके बारे में हम सोच सकते थे, लेकिन रिहर्सल चल रही थी, और वो वहां थे, और कार अंदर आ रही थी। मैंने एक छोटी कार को अंदर आते देखा, जिसके आगे 2 कारें और पीछे दो कारें थीं। जब मैंने कार देखी, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये वो कार नहीं थी जिसका मुझसे वादा किया गया था।"

फिल्ममेकर आर. बाल्की ने आगे कहा, ''कार की जो दिक्कत थी, वो नजर आ रहा था लेकिन बिग बी अपनी लाइनें भी भूल गए और कार के बारे में फिर नेगेटिव कहा। जिसके बाद अभिषेक अंदर आने में झिझक रहे थे, वो समझ रहे थे क्योंकि वो जानता था कि कुछ एंडोर्समेंट ऐसे ही होते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि अमिताभ बच्चन ने कार नहीं देखी थी। जब अभिषेक अंदर आए, तो उसकी पीठ कार की तरफ थी और शूटिंग चल रही थी। उसने कहा, 'पा, मेरी नई कार देखो।' तभी अमिताभ मुड़े, कार को देखा और कहा, ये क्या बकवास चीज है तुम्हारे पास? ये कैमरे पर है। मुझे लगा कि मुझे कैंपेन रोक देना चाहिए।''

कंपनी वालों ने सुनने से मना कर दिया

फिर बाल्की ने याद किया कि उन्होंने कंपनी से पहले ही कहा था कि ये कैंपेन पूरी तरह से गलत है, लेकिन कंपनी वालों ने सुनने से मना कर दिया और अगले दिन लॉन्च इवेंट किया। जहां लोगों को अमिताभ और अभिषेक को कार में एक साथ देखकर मजा तो आया, लेकिन कोई भी कार बुक नहीं करना चाहता था और तभी बाल्की को एहसास हुआ कि उन्हें ऐड रोक देना चाहिए था। बता दें, आर. बाल्की ने अमिताभ और अभिषेक के साथ 'चीनी कम', 'पा', 'शमिताभ' और 'घूमर' जैसी फिल्मों में काम किया है।

खबर शेयर करें:

