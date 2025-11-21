Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

खानदानी विरासत छोड़ 38 की इस एक्ट्रेस ने फिल्मों में रखा था कदम, अब काम मिलना हुआ बंद

Neha Sharma: 38 साल की इस खूबसूरत एक्ट्रेस को आज फिल्मों में काम नहीं रहा। इसको लेकर उन्होंने बॉलीवुड के काले सच के बारे में बेबाकी से उजागर करते हुए बताया कि कैसे उन्हें एक बार बड़ी हीरोइन से रिप्लेस कर दिया गया…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 21, 2025

खानदानी विरासत छोड़ 38 की इस एक्ट्रेस ने फिल्मों में रखा था कदम, अब काम मिलना हुआ बंद

Neha Sharma (सोर्स: X #Nehasharma)

Neha Sharma: बॉलीवुड में हर एक्टर्स के स्टार बनने के पीछे कई लंबी और संघर्ष भरी कहानीयां छिपी होती है। एक ऐसी ही कहानी है एक्ट्रेस नेहा शर्मा की, जिन्होंने 18 साल के अपने फिल्मी करियर में राम चरण, शाहिद कपूर, इमरान हाशमी और अजय देवगन जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया है, लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाया जिसकी वो असली हकदार थीं। दरअसल, 38 की इस खूबसूरत एक्ट्रेस ने हाल में फिल्म इंडस्ट्री के 'कड़वी सच्चाई' का खुलासा किया है, जिससे कई हैरान कर देने वाली बात सामने आईं है।

काम ना मिलने की वजहों पर खुलकर बात की

आज नेहा शर्मा अपना 38वां जन्मदिन मना रही है। दरअसल, साल 2023 में नेहा शर्मा ने ETimes को दिए अपने एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड में अपने संघर्षों और काम ना मिलने की वजहों पर खुलकर बात की। जिसमें उन्होंने बताया, 'कभी किसी एक्टर को ये नहीं पता होता कि कब किसको, किस फिल्म के लिए फाइनल किया जाएगा।'

साथ ही नेहा ने आगे कहा, 'अच्छा मान लीजिए, 5 फिल्मों के लिए सेलेक्शन चल रहा है और आप उन पांचों के लिए ऑडिशन दे सकते हैं, लेकिन आपको उनमें से सिर्फ एक फिल्म मिलतीं है, पर वो आपके लिए फिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सैकड़ों अच्छी स्क्रिप्ट आती हैं, ऐसा होना मुश्किल है।'

एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू

दरअसल, बिहार के एक कद्दावर कांग्रेस नेता की बेटी, नेहा शर्मा ने एक्टर राम चरण की तेलुगू फिल्म 'चिरुथा' से एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू किया था और बॉलीवुड में उनकी एंट्री इमरान हाशमी के साथ फिल्म 'क्रूक' से हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके बाद उन्होंने 'यमला पगला दीवाना 2', 'यंगिस्तान', 'क्या सुपर कूल हैं हम', 'तुम बिन 2' और 'तान्हाजी' जैसी कई फिल्मों में काम किया।

इनमें से ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं और इसके बाद उन्हें धीरें- धीरें काम मिलना बंद हो गया। इसके साथ ही नेहा ने आगे ये भी बताया 'मेरे पास ऑप्शन की कमी होती है, लेकिन मुझे लिमिटेड स्क्रिप्ट्स में से ही चुनना पड़ता है, जिसमें कभी-कभी मैं किसी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहती, फिर भी मुझे उनमें काम करना पड़ता था। इसलिए, सब कुछ ठीक करने के लिए ऑप्शन कम हैं मेरे पास।'

अब काम मिलना हुआ बंद

एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने अपने साथ हुए एक कड़वे अनुभव को शेयर करते हुए ये भी बताया कि उन्हें एक अच्छी फिल्म में काम करने का मौका मिला था और वो उस रोल में फिट भी थीं। उन्होंने 3-4 बार प्रैक्टिस भी की और सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि लास्ट में उन्हें एक बड़ी एक्ट्रेस से रिप्लेस कर दिया गया। जब नेहा ने मेकर्स से इसका कारण पूछा तो उन्हें कोई साफ वजह भी नहीं बताया गया। हालांकि, इसके बाद उन्हें पता चला कि जिस एक्ट्रेस को उनकी जगह लिया गया था, उसके सोशल मीडिया पर लाखों-करोड़ों फॉलोअर्स थे, और शायद यही असली वजह थी।

ऐश्वर्या राय ने किया इमोशनल पोस्ट, शेयर की प्यारी तस्वीर तो फैंस ने लुटाया प्यार
बॉलीवुड
Aishwarya Rai Emotional

Hindi News / Entertainment / Bollywood / खानदानी विरासत छोड़ 38 की इस एक्ट्रेस ने फिल्मों में रखा था कदम, अब काम मिलना हुआ बंद

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ऐश्वर्या राय ने किया इमोशनल पोस्ट, शेयर की प्यारी तस्वीर तो फैंस ने लुटाया प्यार

Aishwarya Rai Emotional
बॉलीवुड

दिव्या खोसला ने लीक की मुकेश भट्ट संग फोन कॉल, दिखाया इंडस्ट्री का असली चेहरा

Divya Khosla Kumar leaked call recording with Mukesh Bhatt
बॉलीवुड

40 लाख के बजट में बनी हॉरर फिल्म ने कमाए 1.17 करोड़, पुरानी हवेलियों का खौफ आज भी कायम

40 लाख के बजट में बनी हॉरर फिल्म ने कमाए 1.17 करोड़, पुरानी हवेलियों का खौफ आज भी कायम
बॉलीवुड

अहान पांडे ने अनीत पड्डा संग अफेयर की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- वो मेरी गर्लफ्रेंड…

Ahaan Panday React On Relationship with Aneet Padda
बॉलीवुड

गरीबी में कटा था बचपन, बदकिस्मत का मिला टैग, आज करोड़ों का मालिक है ये बॉलीवुड स्टार

गरीबी में कटा था बचपन, बदकिस्मत का मिला टैग, आज करोड़ों का मालिक है ये बॉलीवुड स्टार
बॉलीवुड
