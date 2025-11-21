खानदानी विरासत छोड़ 38 की इस एक्ट्रेस ने फिल्मों में रखा था कदम, अब काम मिलना हुआ बंद

Neha Sharma (सोर्स: X #Nehasharma)
Neha Sharma: बॉलीवुड में हर एक्टर्स के स्टार बनने के पीछे कई लंबी और संघर्ष भरी कहानीयां छिपी होती है। एक ऐसी ही कहानी है एक्ट्रेस नेहा शर्मा की, जिन्होंने 18 साल के अपने फिल्मी करियर में राम चरण, शाहिद कपूर, इमरान हाशमी और अजय देवगन जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया है, लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाया जिसकी वो असली हकदार थीं। दरअसल, 38 की इस खूबसूरत एक्ट्रेस ने हाल में फिल्म इंडस्ट्री के 'कड़वी सच्चाई' का खुलासा किया है, जिससे कई हैरान कर देने वाली बात सामने आईं है।
आज नेहा शर्मा अपना 38वां जन्मदिन मना रही है। दरअसल, साल 2023 में नेहा शर्मा ने ETimes को दिए अपने एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड में अपने संघर्षों और काम ना मिलने की वजहों पर खुलकर बात की। जिसमें उन्होंने बताया, 'कभी किसी एक्टर को ये नहीं पता होता कि कब किसको, किस फिल्म के लिए फाइनल किया जाएगा।'
साथ ही नेहा ने आगे कहा, 'अच्छा मान लीजिए, 5 फिल्मों के लिए सेलेक्शन चल रहा है और आप उन पांचों के लिए ऑडिशन दे सकते हैं, लेकिन आपको उनमें से सिर्फ एक फिल्म मिलतीं है, पर वो आपके लिए फिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सैकड़ों अच्छी स्क्रिप्ट आती हैं, ऐसा होना मुश्किल है।'
दरअसल, बिहार के एक कद्दावर कांग्रेस नेता की बेटी, नेहा शर्मा ने एक्टर राम चरण की तेलुगू फिल्म 'चिरुथा' से एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू किया था और बॉलीवुड में उनकी एंट्री इमरान हाशमी के साथ फिल्म 'क्रूक' से हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके बाद उन्होंने 'यमला पगला दीवाना 2', 'यंगिस्तान', 'क्या सुपर कूल हैं हम', 'तुम बिन 2' और 'तान्हाजी' जैसी कई फिल्मों में काम किया।
इनमें से ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं और इसके बाद उन्हें धीरें- धीरें काम मिलना बंद हो गया। इसके साथ ही नेहा ने आगे ये भी बताया 'मेरे पास ऑप्शन की कमी होती है, लेकिन मुझे लिमिटेड स्क्रिप्ट्स में से ही चुनना पड़ता है, जिसमें कभी-कभी मैं किसी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहती, फिर भी मुझे उनमें काम करना पड़ता था। इसलिए, सब कुछ ठीक करने के लिए ऑप्शन कम हैं मेरे पास।'
एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने अपने साथ हुए एक कड़वे अनुभव को शेयर करते हुए ये भी बताया कि उन्हें एक अच्छी फिल्म में काम करने का मौका मिला था और वो उस रोल में फिट भी थीं। उन्होंने 3-4 बार प्रैक्टिस भी की और सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि लास्ट में उन्हें एक बड़ी एक्ट्रेस से रिप्लेस कर दिया गया। जब नेहा ने मेकर्स से इसका कारण पूछा तो उन्हें कोई साफ वजह भी नहीं बताया गया। हालांकि, इसके बाद उन्हें पता चला कि जिस एक्ट्रेस को उनकी जगह लिया गया था, उसके सोशल मीडिया पर लाखों-करोड़ों फॉलोअर्स थे, और शायद यही असली वजह थी।
