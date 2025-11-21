खानदानी विरासत छोड़ 38 की इस एक्ट्रेस ने फिल्मों में रखा था कदम, अब काम मिलना हुआ बंद

एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने अपने साथ हुए एक कड़वे अनुभव को शेयर करते हुए ये भी बताया कि उन्हें एक अच्छी फिल्म में काम करने का मौका मिला था और वो उस रोल में फिट भी थीं। उन्होंने 3-4 बार प्रैक्टिस भी की और सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि लास्ट में उन्हें एक बड़ी एक्ट्रेस से रिप्लेस कर दिया गया। जब नेहा ने मेकर्स से इसका कारण पूछा तो उन्हें कोई साफ वजह भी नहीं बताया गया। हालांकि, इसके बाद उन्हें पता चला कि जिस एक्ट्रेस को उनकी जगह लिया गया था, उसके सोशल मीडिया पर लाखों-करोड़ों फॉलोअर्स थे, और शायद यही असली वजह थी।