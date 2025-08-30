Saiyaara वाली आशिकी जाएंगे भूल, 2 घंटे 43 मिनट की ये फिल्म ढाएगी कहर

Baaghi 4 Trailer Release: रोमांस, ड्रामा और दिलकश कहानी के दीवानों के लिए खुशखबरी है। अगर आप ‘सैयारा’ जैसी लव-स्टोरी फिल्म का इंतजार कर रहे थे, तो अब वह घड़ी आ गई है। 2 घंटे 43 मिनट की यह फिल्म बहुत जल्द बड़े पर्दे पर धूम मचाने के लिए तैयार है। इसका ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है, जो दर्शकों के दिलों में उत्साह और रोमांच भर रहा है। यह फिल्म न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि भावनाओं का ऐसा समंदर है, जो हर दिल को छूने का वादा करता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह लव-स्टोरी आपके दिल को बांधने आ रही है। ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन है।