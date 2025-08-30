Patrika LogoSwitch to English

Saiyaara वाली आशिकी जाएंगे भूल, 2 घंटे 43 मिनट की ये फिल्म ढाएगी कहर

‘सैयारा’ जैसी लव-स्टोरी फिल्म देखना चाहते हैं तो इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। बहुत जल्द बड़े पर्दे पर धूम मचाने आ रही है, 2 घंटे 43 मिनट की ये फिल्म, जिसका ट्रेलर आज रिलीज हो गया है।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 30, 2025

Baaghi 4 Trailer Release
बागी-4 ट्रेलर का एक सीन (फोटो सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Baaghi 4 Trailer Release: रोमांस, ड्रामा और दिलकश कहानी के दीवानों के लिए खुशखबरी है। अगर आप ‘सैयारा’ जैसी लव-स्टोरी फिल्म का इंतजार कर रहे थे, तो अब वह घड़ी आ गई है। 2 घंटे 43 मिनट की यह फिल्म बहुत जल्द बड़े पर्दे पर धूम मचाने के लिए तैयार है। इसका ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है, जो दर्शकों के दिलों में उत्साह और रोमांच भर रहा है। यह फिल्म न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि भावनाओं का ऐसा समंदर है, जो हर दिल को छूने का वादा करता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह लव-स्टोरी आपके दिल को बांधने आ रही है। ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन है।

'बागी 4' का धांसू ट्रेलर रिलीज

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बागी 4' का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है। इसे टाइगर श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। जिसके साथ लिखा, "यहां से शुरू होती है साल की सबसे खूनी प्रेम कहानी… यहां हर आशिक एक विलेन है।"

ये भी पढ़ें

पवन सिंह की पत्नी का दिल तोड़ देने वाला नोट आया सामने, ‘आत्मदाह’ करने की कही बात
भोजपुरी
Pawan Singh Wife Jyoti Singh Post (1)

शुरुआत एक दिलचस्प डायलॉग से होती है, "लव स्टोरी तो सुनी थी, पढ़ी थी, लेकिन ऐसी एक्शन-पैक लव स्टोरी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी। रोमियो… मजनूं… राझा… सबको फेल कर दिया… एक बागी ने।" इस डायलॉग के बैकग्राउंड में टाइगर का दमदार एक्शन देखने को मिलता है, जो उनके फैंस के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में 'रॉनी' नाम के लड़के का किरदार निभा रहे हैं, जो दिल से बेहद इमोशनल है और अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।

ट्रेलर में क्या है खास

बागी-4 ट्रेलर का एक सीन (फोटो सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

रॉनी का दिल एक लड़की अलीशा पर आता है, जिसका किरदार मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू ने निभाया है। वहीं, सोनम बाजवा रॉनी की दोस्त बनी हैं, जो कहानी में अहम भूमिका निभा रही हैं। ट्रेलर में टाइगर का एक और जबरदस्त डायलॉग है, जब उनसे कोई पूछता है, ''दिमाग हिला हुआ है तेरा?'' तो रॉनी यानी टाइगर जवाब देते हैं, ''दिमाग नहीं… दिल।''

ट्रेलर में कई ऐसे मोड़ आते हैं, जहां दर्शक सोच में पड़ जाते हैं कि जो कुछ दिख रहा है, वो हकीकत है या रॉनी का वहम। टाइगर को कई जगह टूटते हुए, रोते हुए दिखाया गया है, जिससे उनका इमोशनल साइड भी नजर आता है। इस बीच हरनाज का डायलॉग भी दिल छू जाता है, जिसमें वह कहती हैं, 'रॉनी मुझे भूल नहीं सकता।'' दोनों के बीच की केमिस्ट्री, कार में प्यार का इजहार और रोमांटिक लम्हे कहानी को और दिलचस्प बना रहे हैं।

बागी-4 ट्रेलर का एक सीन (फोटो सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

एक और बड़ा सरप्राइज संजय दत्त की दमदार एंट्री के साथ आता है। उनके आते ही एक गूंजती आवाज सुनाई देती है, ''अजीब किस्सा देखा खुदकुशी का… दुनिया से तंग आकर एक आशिक ने मोहब्बत कर ली।'' इस डायलॉग से संजय दत्त के किरदार की गहराई और फिल्म में उनकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो रॉनी की जिंदगी में क्या बदलाव लाते हैं, ये फिल्म देखने पर ही पता चलेगा।

सोनम बाजवा सिर्फ दोस्त के किरदार में नहीं हैं बल्कि एक्शन करते हुए भी दिखाई दे रही हैं। वह भी दुश्मनों से भिड़ती हैं और एक्शन में टाइगर का साथ देती नजर आती हैं। ट्रेलर के आखिरी हिस्से में टाइगर का एक और जोरदार डायलॉग सुनने को मिलता है, ''ये जो तुम्हारा टॉर्चर है, ये मेरा वॉर्म अप है।''

फिल्म कब होगी रिलीज

‘बागी 4’ का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें टाइगर एक साथ हजारों गुंडों से टक्कर लेते दिख रहे हैं। उनके खतरनाक एक्शन सीन इतने दमदार हैं कि रोंगटे खड़े कर देते हैं। कुछ दृश्यों में तो टाइगर दुश्मनों को बुरी तरह सबक सिखाते हुए नजर आते हैं।

इस फिल्म का निर्माण साजिद नाडियाडवाला ने किया है और निर्देशन ए. हर्ष ने। ‘बागी 4’ 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ये भी पढ़ें

Tiger Shroff और Sanjay Dutt का डेडली कॉम्बिनेशन, Baaghi 4 को लेकर बड़ा अपडेट, खूनी पोस्टर रिलीज
बॉलीवुड
Baaghi 4 Movie Update

Saiyaara वाली आशिकी जाएंगे भूल, 2 घंटे 43 मिनट की ये फिल्म ढाएगी कहर

