25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

RJ महविश को अनफॉलो कर युजवेंद्र चहल इस Bigg Boss कंटेस्टेंट को कर रहे डेट? फोटो से मची खलबली

Yuzvendra Chahal Video: आरजे महविश से ब्रेकअप और धनश्री से तलाक के बाद युजवेंद्र चहल 'बिग बॉस 13' की कंटेस्टेंट के साथ नजर आए। जैसे ही दोनों का वीडियो सामने आया लोग डेटिंग के कयास लगाने लगे और आरजे महविश को अनफॉलो करने की वजह भी इसे ही बताने लगे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 25, 2026

Yuzvendra Chahal RJ Mahvash Unfollow

युजवेंद्र चहल के साथ स्पॉट हुई बिग बॉस 13 की ये कंटेस्टेंट

Yuzvendra Chahal RJ Mahvash Unfollow: युजवेंद्र चहल और धनश्री के तलाक को लगभग 2 साल होने वाले हैं। वह अपनी निजी जिंदगी को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। अक्सर युजवेंद्र और आरजे महविश की तस्वीरें वीडियो वायरल होती रहती हैं। हालांकि हाल ही में दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। इन सभी के बीच क्रिकेटर को एक हसीना जो बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं उनके साथ स्पॉट किया गया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।

शेफाली बग्गा के साथ स्पॉट हुए चहल (Yuzvendra Chahal RJ Mahvash Unfollow)

दरअसल, युजवेंद्र चहल को हाल ही में बिग बॉस 13 की जिस कंटेस्टेंट के साथ स्पॉट किया गया है। वह कोई और नहीं बल्कि शेफाली बग्गा के साथ देखा गया। दोनों को डिनर डेट पर स्पॉट किया गया है। युजवेंद्र और शेफाली का यह वीडियो इंस्टेंट बॉलीवुड के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया है। इस दौरान शेफाली ब्लैक ड्रेस में नजर आईं, जिसमें वह बेहद खूबसूरत दिखीं। वहीं क्रिकेटर ने भी ब्लैक शर्ट और ब्लू जींस पहन रखी थी। दोनों का ये वीडियो जैसे ही आया सोशल मीडिया पर खूब चर्चा होने लगी।

पैपराजी के सामने साथ पोज देने से कतराते चहल (Yuzvendra Chahal Sparks Dating Rumours With Shefali Bagga)

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक दिलचस्प वाकया भी देखने को मिला। जब फोटोग्राफर्स ने चहल और शेफाली को एक साथ खड़े होकर पोज देने के लिए कहा, तो चहल मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए। उन्होंने अलग-अलग तो तस्वीरें खिंचवाईं, लेकिन फ्रेम शेयर करने से बचते नजर आए। अब फैंस यह कयास लगा रहे हैं कि क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर महवश से अलग होने के बाद चहल और शेफाली के बीच कोई नई 'अंडरस्टैंडिंग' बन रही है।

फैंस कर रहे युजवेंद्र चहल के वीडियो पर कमेंट (Yuzvendra Chahal Shefali Bagga Video)

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, यूजर्स ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी। एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "युजी भाई की नई गर्लफ्रेंड मिल गई क्या?" वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "तलाक के बाद युजी भाई अब असली प्लेबॉय बन गए हैं।" कुछ लोग अब भी महवश को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी अच्छी दोस्ती अचानक क्यों टूट गई।

धनश्री से तलाक के बाद का सफर

बता दें कि युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा का साल 2024 में हुआ था। इसके बाद से ही चहल का नाम आरजे महवश के साथ जोड़ा जा रहा था क्योंकि दोनों अक्सर साथ देखे जाते थे। हालांकि, चहल ने कभी भी अपने रिश्तों पर खुलकर कुछ नहीं कहा है। अब शेफाली बग्गा के साथ उनकी यह लेटेस्ट मुलाकात दोस्ती है या कुछ और, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Published on:

25 Jan 2026 02:48 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / RJ महविश को अनफॉलो कर युजवेंद्र चहल इस Bigg Boss कंटेस्टेंट को कर रहे डेट? फोटो से मची खलबली

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ममता कुलकर्णी ने अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- केवल चार वेदों को कंठस्थ करने से कोई…

Mamta Kulkarni dig on Swami Avimukteshwaranand saraswati magh mela controversy said he is arrogant
बॉलीवुड

 एक्टर के बाद डायरेक्टर बनेंगे सलमान? पिता की बायोपिक पर कर सकते हैं काम

Salim Khan - Salman Khan Photo
बॉलीवुड

मां अर्चना पूरन सिंह के साथ नहीं रहेंगे बेटे, इस कारण लिया घर छोड़ने का फैसला

Archana Puran Singh Family Update
बॉलीवुड

एक तरफ रिकॉर्ड टूटे, दूसरी तरफ हिंसा… साउथ-फैनडम भिड़े एक-दूसरे की पिटाई, Video Viral

एक तरफ रिकॉर्ड टूटे, दूसरी तरफ हिंसा... साउथ-फैनडम भिड़े एक-दूसरे की पिटाई, Video Viral
बॉलीवुड

10 साल बाद खुलासा: ‘एयरलिफ्ट’ की कास्टिंग में था ये बड़ा ट्विस्ट!

Irfaan Khan - Akshay Kumar Photo
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.