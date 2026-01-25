RJ महविश को अनफॉलो कर युजवेंद्र चहल इस Bigg Boss कंटेस्टेंट को कर रहे डेट? फोटो से मची खलबली

दरअसल, युजवेंद्र चहल को हाल ही में बिग बॉस 13 की जिस कंटेस्टेंट के साथ स्पॉट किया गया है। वह कोई और नहीं बल्कि शेफाली बग्गा के साथ देखा गया। दोनों को डिनर डेट पर स्पॉट किया गया है। युजवेंद्र और शेफाली का यह वीडियो इंस्टेंट बॉलीवुड के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया है। इस दौरान शेफाली ब्लैक ड्रेस में नजर आईं, जिसमें वह बेहद खूबसूरत दिखीं। वहीं क्रिकेटर ने भी ब्लैक शर्ट और ब्लू जींस पहन रखी थी। दोनों का ये वीडियो जैसे ही आया सोशल मीडिया पर खूब चर्चा होने लगी।