चहल का फूटा धनश्री पर गुस्सा, 2 महीने में धोखा वाले बयान पर बोले- उनका घर मेरे नाम से चल रहा है…

Yuzvendra Chahal React On Dhanashree Cheating allegations: धनश्री और युजवेंद्र चहल का रिश्ता तलाक होने के बाद पब्लिक फिगर बन गया है। सोशल मीडिया पर कपल की शादी और फिर निजी जिंदगी सुर्खियां में हैं। जहां कभी धनश्री, चहल पर धोखा देने का आरोप लगाती है तो कभी चहल अपने डिप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन अब ये मामला गंभीर होता जा रहा है। दरअसल, धनश्री इन दिनों रिएलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं। जहां उन्होंने बातों-बातों में खुलासा किया था कि उन्हें उनके पति ने शादी के 2 महीने बाद ही धोखा दे दिया था। अब इस पूरे मामले पर चहल ने करारा जवाब दिया है जिसे सुनकर शायद खुद धनश्री हैरान रह सकती हैं।