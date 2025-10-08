Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

चहल का फूटा धनश्री पर गुस्सा, 2 महीने में धोखा वाले बयान पर बोले- उनका घर मेरे नाम से चल रहा है…

Yuzvendra Chahal React On Dhanashree Cheating Allegations: धनश्री ने कुछ दिन पहले एक्स पति युजवेंद्र चहल पर शादी के 2 महीने बाद ही धोखा देने का आरोप लगाया था। अब लगभग 4 दिन बाद चहल का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं और साथ ही हंसते हुए अपना रिलेशनशिप स्टेटस भी बता दिया है।

3 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 08, 2025

Yuzvendra Chahal Broke Silence On Dhanashree

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा

Yuzvendra Chahal React On Dhanashree Cheating allegations: धनश्री और युजवेंद्र चहल का रिश्ता तलाक होने के बाद पब्लिक फिगर बन गया है। सोशल मीडिया पर कपल की शादी और फिर निजी जिंदगी सुर्खियां में हैं। जहां कभी धनश्री, चहल पर धोखा देने का आरोप लगाती है तो कभी चहल अपने डिप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन अब ये मामला गंभीर होता जा रहा है। दरअसल, धनश्री इन दिनों रिएलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं। जहां उन्होंने बातों-बातों में खुलासा किया था कि उन्हें उनके पति ने शादी के 2 महीने बाद ही धोखा दे दिया था। अब इस पूरे मामले पर चहल ने करारा जवाब दिया है जिसे सुनकर शायद खुद धनश्री हैरान रह सकती हैं।

चहल ने धनश्री को दिया मुंह तोड़ जवाब (Yuzvendra Chahal React On Dhanashree Cheating allegations)

युजवेंद्र चहल ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने बताया है कि इस मुद्दें पर वह आखिरी बार बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मैं स्पोर्ट्सपर्सन हूं और चीट नहीं करता हूं। अगर आपको कोई 2 महीने में ही धोखा मिला है तो क्या ये शादी इतनी लंबी चलती? मेरे लिए वो चैप्टर खत्म हो गया है। मुझे अब इन चीजों से कोई लेना-देना नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं और दूसरों को भी ऐसा ही करना चाहिए।'

युजवेंद्र चहल ने धोखा वाले बयान पर रखा पक्ष (Yuzvendra Chahal React On Cheating)

चहल ने आगे कहा, "मेरी और धनश्री की शादी 4.5 साल तक चली। अगर धोखा दूसरे महीने में ही मिला था तो रिश्ता आगे जारी क्यों रखा गया? अभी भी कुछ लोग उसी चीज को पकड़े हुए हैं। अभी भी उनका घर मेरे नाम से चल रहा है तो वह ऐसा करना जारी रख सकते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मुझ पर इसका असर भी नहीं होता है। मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मैं बस आखिरी बार इसके बारे में बात कर रहा हूं। मेरे लिए वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। मैं इसके बारे में आगे बात नहीं करना चाहता हूं। मैं अपनी आगे की जिंदगी पर फोकस कर रहा हूं।'

युजवेंद्र चहल ने आगे कहा, "मैं इस चैप्टर को भुला चुका हूं। कोई कुछ भी कह देता है, और सोशल मीडिया पर चल जाता है। 100 बातें चलती हैं, लेकिन सच्चाई सिर्फ एक ही है, और जो मायने रखते हैं, वह इसे अच्छे से जानते हैं। मेरे लिए चैप्टर बंद हो गया है। मैं इस बारे में फिर कभी बात नहीं करना चाहता। मैं अपनी जिंदगी और अपने खेल पर ध्यान लगा रहा हूं।"

चहल ने बताया अपना रिलेशनशिप स्टेटस (Yuzvendra Chahal Revealed On His Relationship Status)

युजवेंद्र चहल से आगे पूछा गया कि उनका अब रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? तो क्रिकेटर ने हंसते हुए जवाब दिया, "मैं सिंगल हूं और अभी किसी से मिलना-जुलना नहीं चाहता।" युजवेंद्र चहल ने अपनी परेशानियों पर भी बात की। उन्होंने कहा, "जब मैं कहीं अटका हुआ महसूस करता हूं, तो मैं हनुमान चालीसा सुनता हूं। मैं इसे हर रात सुनता हूं। दरअसल, किसी भी मैच से पहले, मैं हनुमान चालीसा सुनता हूं। इससे मुझे शक्ति मिलती है। बाकी ये है कि मैं बस अच्छा खेलने पर ध्यान लगाता हूं। हमेशा कुछ न कुछ होता रहेगा, लेकिन वो सब अच्छा और मन बहलाने वाला होता है। मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताता हूं और खुश हूं।"

2020 में हुई थी धनश्री और चहल की शादी (Yuzvendra Chahal Dhanashree Verma Marriage)

बता दें, धनश्री और युजवेंद्र ने साल 2020 में शादी की थी।  उनकी शादी चर्चा में रही थी क्योंकि धनश्री और युजवेंद्र डांस के जरिए एक-दूसरे से मिले थे। दोनों की साथ की तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती थीं। हर किसी को कपल में बेहद प्यार नजर आता था, लेकिन फिर अचानक खबर आई कि दोनों 2022 से अलग रह रहे हैं। इसके बाद यह सभी खबरें सच साबित हुईं और मार्च 2025 में दोनों का तलाक हो गया। 

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Oct 2025 11:32 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / चहल का फूटा धनश्री पर गुस्सा, 2 महीने में धोखा वाले बयान पर बोले- उनका घर मेरे नाम से चल रहा है…

