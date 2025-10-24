जरीन खान की मां अस्पताल में भर्ती, लोगों से की दुआ करने की अपील

जरीन का बॉलीवुड डेब्यू सलमान खान स्टारर 'वीर' से हुआ। सलमान खान की नजरों में चढ़कर वे रातोंरात स्टार बनी थीं। उनकी तुलना कैटरीना कैफ से होने लगी थी। एक्ट्रेस ने अपने करियर में कई उतार-चढाव देखे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। चार साल तक बॉलीवुड इंडस्ट्री से रहीं। इसके बाद उन्होंने- 'हेट स्टोरी 3' (Hate Story 3) से 2015 में फिर से वापसी की।