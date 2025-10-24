जरीन खान की मां अस्पताल में भर्ती, लोगों से की दुआ करने की अपील

जरीन खान की मां हॉस्पिटल में भर्ती (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)
Zareen Khan Mother Admitted hospital: मनोरंजन जगत से एक बड़ी अपडेट सामने आई है। एक्ट्रेस जरीन खान की मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस बात की जानकारी एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर दी है। उन्होंने बताया की उनकी मां हॉस्पिटल में एडमिट हैं, साथ ही उन्होंने लोगों से मां के लिए दुआ करने की अपील की है।
'वीर' एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन में लिखा, "मां हॉस्पिटल में भर्ती हैं। प्लीज उन्हें अपनी दुआओं में रखना।"
बता दें जरीन ने अपनी मां के हेल्थ अपडेट के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी है। हाल ही में, जरीन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला, जिसमें उन्होंने अपने पोस्ट पर गंदे कमेंट्स करने वाले नेटिजन्स को जमकर लताड़ा।
'हेट स्टोरी 3' एक्ट्रेस को क्लिप में यह कहते हुए सुना गया, "हेलो एवरीवन। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? जैसे ही मैं कुछ पोस्ट करती हूं, ऐसे कमेंट्स आने लगते हैं। कुछ लिखते हैं 'सर्विस अवेलेबल', 'लड़के आ गए', या यहां तक कि 'बॉयफ्रेंड चाहिए, घर पर अकेली हूं'।"
उन्होंने आगे कहा, "इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या शेयर करती हूं; लोग गंदे कमेंट्स पोस्ट करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। कुछ कमेंट्स इतने गंदे होते हैं कि शॉकिंग लगता है।"
जरीन ने पोस्ट पर कैप्शन लिखा, "यह क्या चक्कर है…. कोई समझाओ प्लीज। क्या आप लोगों के साथ भी यह हो रहा है? मुझे कमेंट्स में बताओ।"
जरीन का बॉलीवुड डेब्यू सलमान खान स्टारर 'वीर' से हुआ। सलमान खान की नजरों में चढ़कर वे रातोंरात स्टार बनी थीं। उनकी तुलना कैटरीना कैफ से होने लगी थी। एक्ट्रेस ने अपने करियर में कई उतार-चढाव देखे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। चार साल तक बॉलीवुड इंडस्ट्री से रहीं। इसके बाद उन्होंने- 'हेट स्टोरी 3' (Hate Story 3) से 2015 में फिर से वापसी की।
