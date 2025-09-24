Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

ऑनलाइन मिलेंगी जुबिन गर्ग की अस्थियां, करना होगा आवेदन, आखिर क्यों लिया सरकार ने ये फैसला?

Zubeen Garg Ashes Online Distribute: फेमस सिंगर जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार मंगलवार 23 सितंबर को हो चुका है। ऐसे में अब असम सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बताया है कि सिंगर की अस्थियां ऑनलाइन मिलेंगी। जिसके लिए लोगों को आवेदन करना होगा।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 24, 2025

Zubeen Garg Ashes Online Distribute
जुबिन गर्ग की एक्स से ली गई तस्वीर

Zubeen Garg Ashes Online Distribute: अपनी मौत से लाखों दिलों को रुलाने वाले सिंगर जुबिन गर्ग को उनके फैंस बेहद याद कर रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को कमरकुची में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। इसके कई वीडियो सामने आए, उसी में से एक था जिसमें उनकी चिता के पास एक फैन बैठा रहा। जिसे देखकर बाकी लोगों को रोना आ गया था। जुबिन गर्ग की मौत सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग की वजह से हुई थी, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां एक बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। उसी को देखते हुए असम सरकार ने बड़ा फैसला लिया और सिंगर की अस्थियों को उनके फैंस में बाटने के बारे में सोचा।

जुबिन गर्ग की अस्थियां मिलेंगी ऑनलाइन (Zubeen Garg Ashes Online Distribute)

जुबिन गर्ग के लिए लोगों में जो प्यार था उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। असम सरकार ने फैंस की भावनाओं का सम्मान करते हुए कहा कि जुबिन गर्ग की अस्थियां ऑनलाइन आवेदन करने वाले संगठनों और व्यक्तियों को दी जाएंगी। असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगु ने यह जानकारी दी। उन्होंने आगे यह भी बताया कि जिस जगह पर जुबिन गर्ग की चिता जलाई गई थी, वहां एक स्मारक बनाया जाएगा।

ये भी पढ़ें

यूट्यूबर अरमान मलिक लेने जा रहे पहली पत्नी पायल से तलाक! कोर्ट में अर्जी देने की आई खबर
OTT
YouTuber Armaan Malik live with kritika Divorce
जुबिन गर्ग की अस्थियों की तस्वीर (Photo Source- X)

अस्थियां पाने के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन (Assam Minister On Zubeen Garg Ashes)

कमरकुची में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री पेगु ने बताया, "असम सरकार एक आसान ऑनलाइन पोर्टल शुरू करेगी। इस पोर्टल के जरिए संगठन और संस्थाएं अपने प्रिय कलाकार की अस्थियां लेने के लिए आवेदन कर सकेंगी। इस काम की देखरेख संस्कृति विभाग करेगा।

असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगु ने दी जानकारी (Education and Cultural Affairs Minister Ranoj Pegu announced)

पेगु ने आगे कहा, "पहले अस्थियां संगठनों को दी जाएंगी और अगर अस्थियां बचती हैं और व्यक्तिगत आवेदक भी होते हैं, तो विभाग उन पर भी विचार करेगा।" बता दें, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पहले घोषणा की थी, जुबिन की अस्थियों का एक हिस्सा जोरहाट भी ले जाया जाएगा। जुबिन ने अपने जीवन के शुरुआती साल जोरहाट में ही बिताए थे और वहां के लोग भी उनकी अंतिम यात्रा जोरहाट में ही करने की मांग कर रहे थे।

वहीं, मंत्री ने अब बताया कि जुबिन की मौत के तेरहवें दिन से जुड़े सारे अनुष्ठान जोरहाट में किए जाएंगे और वहां भी एक स्मारक बनाया जाएगा, जिसके लिए जगह का चुनाव जल्द ही होगा। पेगु ने यह भी बताया कि कमरकुची स्थित स्मारक की जगह को सुरक्षित करने का काम मंगलवार रात से ही शुरू हो गया है। वहां चिता वाली जगह पर बैरिकेड लगाए गए हैं और जल्द ही एक पक्की चारदीवारी भी बनाई जाएगी। सुरक्षा के लिए वहां एक पुलिस शिविर भी स्थापित किया जाएगा, ताकि लोग जुबिन को श्रद्धांजलि दे सकें।

ये भी पढ़ें

Claudia Cardinale Dies: फेमस एक्ट्रेस का 87 साल की उम्र में निधन, इंडस्ट्री में शोक की लहर
हॉलीवुड
Actress Claudia Cardinale Dies

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Sept 2025 02:52 pm

Published on:

24 Sept 2025 02:43 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ऑनलाइन मिलेंगी जुबिन गर्ग की अस्थियां, करना होगा आवेदन, आखिर क्यों लिया सरकार ने ये फैसला?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.