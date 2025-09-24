ऑनलाइन मिलेंगी जुबिन गर्ग की अस्थियां, करना होगा आवेदन, आखिर क्यों लिया सरकार ने ये फैसला?

Zubeen Garg Ashes Online Distribute: अपनी मौत से लाखों दिलों को रुलाने वाले सिंगर जुबिन गर्ग को उनके फैंस बेहद याद कर रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को कमरकुची में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। इसके कई वीडियो सामने आए, उसी में से एक था जिसमें उनकी चिता के पास एक फैन बैठा रहा। जिसे देखकर बाकी लोगों को रोना आ गया था। जुबिन गर्ग की मौत सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग की वजह से हुई थी, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां एक बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। उसी को देखते हुए असम सरकार ने बड़ा फैसला लिया और सिंगर की अस्थियों को उनके फैंस में बाटने के बारे में सोचा।