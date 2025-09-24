Claudia Cardinale Dies: फेमस एक्ट्रेस का 87 साल की उम्र में निधन, इंडस्ट्री में शोक की लहर

Claudia Cardinale Passed Away: जहां एक तरफ कपल्स गुड न्यूज दे रहे हैं वहीं एक तरफ कई ऐसे सितारें हैं जो इस सितंबर के महीने में छोड़कर चले गए हैं, इसी में एक नाम और जुड़ गया है और वह है यूरोपीय सिनेमा पर राज करने वालीं दिग्गज अभिनेत्री क्लाउडिया कार्डिनल का। उनका 23 सितंबर को 87 साल की उम्र में निधन हो गया। इस खबर की पुष्टि खुद उनके परिवार ने की है। जैसे ही ये खबर आई उनके फैंस अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को श्रद्धांजलि देने लगे।