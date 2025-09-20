जुबीन गर्ग का हुआ पोस्टमार्टम, मौत बनी रहस्य, इन 5 पॉइंट में जानें पूरा मामला…

सीएम ने यह भी बताया कि जुबीन गर्ग के पिता अस्वस्थ हैं, ऐसे में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को लेकर अंतिम निर्णय परिवार ही करेगा। वहीं, सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त शिल्पक अंबुले ने शुक्रवार रात हेमंत को सूचित किया था कि सिंगर की मौत सिंगापुर में समुद्र में बिना लाइफ जैकेट के तैरने के दौरान’ हुई थी। हेमंत ने कहा था कि गर्ग सहित 18 लोग स्कूबा डाय और तैराकी के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि जुबीन गर्ग बिना लाइफ जैकेट पहने तैराकी के लिए गए और लाइफ गार्ड ने उनसे लाइफ जैकेट पहनने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। असम के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘जुबीन ने शुरुआत में लाइफ जैकेट पहनी थी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने इसे यह कहते हुए उतार दिया कि जैकेट बहुत बड़ी है और उसे पहनकर तैरने में परेशानी हो रही है।" अब हर कोई सिंगर जुबीन गर्ग की मौत को लेकर चिंतित है। आइये जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें...