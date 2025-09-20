Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

जुबीन गर्ग का हुआ पोस्टमार्टम, मौत बनी रहस्य, इन 5 पॉइंट में जानें पूरा मामला…

Zubeen Garg Death: सिंगर जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में हुई। 52 साल के सिंगर की स्कूबा डाइविंग के दौरान जान चली गई। अब उनका पोस्टमार्टम हो चुका है और सरकार ने बड़ा एक्शन भी ले लिया है, जिसे सुनकर उनके फैंस खुश हो सकते हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 20, 2025

Zubeen Garg postmortem
जुबीन गर्ग की फोटो एक्स से ली गई

Zubeen Garg Dies in Singapore: फेमस सिंगर जुबीन गर्ग जिनकी मौत से देश में कोहराम मचा हुआ है। जुबीन गर्ग ने सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान आखिरी सांस ली, लेकिन उनकी मौत एक रहस्य बनती जा रही है। कई सवाल सामने आ रहे हैं, जिनके जवाब शायद ही किसी के पास हैं। वहीं, जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम हो चुका है और उनका शव आज सिंगापुर से दिल्ली और फिर उनके घर गुवाहाटी पहुंचेगा। ऐसे में असम सरकार लगातार सिंगापुर सरकार के संपर्क में हैं और वहां से सभी जानकारी जुटा रही है। इसी बीच सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है।

असम सीएम ने लिया बड़ा फैसला (Assam CM Himanta Biswa Sarma)

सिंगर की मौत की वजह जानने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम सरकार जुबीन गर्ग की मौत की जांच करेगी और पता लगाएगी कि आखिर कैसे जुबीन गर्ग की मौत हुई है। हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा, “मैंने सिंगापुर के हाई कमिश्नर साइमन वोंग से बात की और हमारे प्रिय जुबीन गर्ग की असामयिक मृत्यु के कारणों की विस्तृत जांच की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। साथ ही जुबीन का पार्थिव शरीर वहां उनके साथ गई टीम के सदस्यों शेखर ज्योति गोस्वामी, संदीपन गर्ग और सिद्धार्थ शर्मा (प्रबंधक) को भारतीय दूतावास के अधिकारियों की मौजूदगी में सौंपा जा रहा है।’ गुवाहाटी पहुंचने के बाद जुबीन के पार्थिव शरीर को जनता के अंतिम दर्शन के लिए सरूसजाई स्टेडियम में रखा जाएगा।

हिमंत बिस्वा सरमा का पोस्ट

जुबीन गर्ग का हुआ पोस्टमार्टम (Zubeen Garg Postmortem)

सीएम ने यह भी बताया कि जुबीन गर्ग के पिता अस्वस्थ हैं, ऐसे में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को लेकर अंतिम निर्णय परिवार ही करेगा। वहीं, सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त शिल्पक अंबुले ने शुक्रवार रात हेमंत को सूचित किया था कि सिंगर की मौत सिंगापुर में समुद्र में बिना लाइफ जैकेट के तैरने के दौरान’ हुई थी। हेमंत ने कहा था कि गर्ग सहित 18 लोग स्कूबा डाय और तैराकी के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि जुबीन गर्ग बिना लाइफ जैकेट पहने तैराकी के लिए गए और लाइफ गार्ड ने उनसे लाइफ जैकेट पहनने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। असम के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘जुबीन ने शुरुआत में लाइफ जैकेट पहनी थी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने इसे यह कहते हुए उतार दिया कि जैकेट बहुत बड़ी है और उसे पहनकर तैरने में परेशानी हो रही है।" अब हर कोई सिंगर जुबीन गर्ग की मौत को लेकर चिंतित है। आइये जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें...

जुबीन गर्ग की सिंगापुर की तस्वीर (Photo Source- X)

जुबीन गर्ग की मौत से जुड़ी 5 अहम सवाल और उनके जवाब:

1. जुबीन गर्ग की मौत किस वजह से हुई?
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान सांस लेने में दिक्कत के कारण हुई है। असम सरकार ने इस मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं।

2. जुबीन गर्ग सिंगापुर क्यों गए थे?
जुबीन सिंगापुर में 20 और 21 सितंबर को होने वाले नॉर्थईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्मेंस देने गए थे।

3. उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी थी?
सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त के अनुसार, उन्होंने शुरुआत में लाइफ जैकेट पहनी थी, लेकिन बाद में उसे यह कहकर उतार दिया कि जैकेट बहुत बड़ी है।

4. उनकी मौत की जांच कौन करेगा?
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के निर्देश पर असम सरकार इस मामले की जांच करेगी।

5. जुबीन गर्ग का कौन सा गाना सबसे मशहूर हुआ था?
साल 2006 में आई फिल्म 'गैंगस्टर' का गाना 'या अली' उनका सबसे मशहूर गाना है, जिसने उन्हें देशभर में पहचान दिलाई।

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Updated on:

20 Sept 2025 02:29 pm

Published on:

20 Sept 2025 02:28 pm

जुबीन गर्ग का हुआ पोस्टमार्टम, मौत बनी रहस्य, इन 5 पॉइंट में जानें पूरा मामला…

