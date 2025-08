जिलाधिकारी का निर्देश: बदायूं में सभी विद्यालयों में आज अवकाश, देखें आदेश, एक किसान की मौत

Holiday declared in all schools in Badaun today मौसम विभाग की चेतावनी का असर बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालयों पर भी पड़ रहा है। इसके साथ ही सभी बोर्ड के विद्यालयों के लिए भी आदेश जारी किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 6 अगस्त को भारी बारिश की संभावना को देखते हुए कक्षा एक से आठ तक के सभी परिषदीय विद्यालयों को बंद रखा जाएगा। यह आदेश मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त एवं समस्त बोर्डों से संचालित विद्यालयों में भी लागू होगा। डीएमके निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया है। दातागंज में घर गिरने की घटना हुई है। जिसमें एक किसान परिवार मलबे में दब गया। लोगों ने राहत और बचाव कर चलाया। लेकिन तब तक एक किसान की मौत हो गई। ‌पुलिस ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।