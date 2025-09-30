Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बुलंदशहर

प्रेमिका से कोर्ट मैरिज करने पहुंचे हिस्ट्रीशीटर की कचहरी में हत्या, फुफेरी बहन से कर रहा था शादी

यूपी के बुलंदशहर में एक हिस्ट्रीशीटर की कोर्ट परिसर में हत्या कर दी। हिस्ट्रीशीटर अपनी प्रेमिका के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए आया था। वह दुकान पर फोटो खिचवा रहा था तभी हमलावरों ने उसका चाकू से गला रेत दिया।

2 min read

बुलंदशहर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 30, 2025

Symbolic Image

बुलंदशहर : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रेम प्रसंग के नाम पर एक हिस्ट्रीशीटर की क्रूर हत्या कर दी गई। दिनदहाड़े कचहरी परिसर में चाकू से गला रेतकर की गई इस वारदात ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी। मृतक नईफ अंसारी अपनी फुफेरी बहन (प्रेमिका) के साथ कोर्ट मैरिज के लिए फोटो खिंचवाने पहुंचा था, तभी हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना के बाद हमलावर चाकू छोड़कर फरार हो गए, जबकि प्रेमिका सुरक्षित बताई जा रही है। पुलिस ने इसे ऑनर किलिंग का मामला मानते हुए जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, मोहल्ला नरसल घाट निवासी नईफ अंसारी शहर कोतवाली का कुख्यात हिस्ट्रीशीटर था। उसके खिलाफ लूट, चोरी और अन्य आपराधिक मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। नईफ का अपनी फुफेरी बहन के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तीन दिन पहले ही वह युवती को लेकर घर से भाग आया था। दोनों ने कोर्ट मैरिज का फैसला लिया था, जिसके लिए मंगलवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे वे कचहरी गेट नंबर-4 के पास एक फोटो स्टूडियो पहुंचे।

वहां फोटो सेशन के दौरान अचानक तीन युवकों और एक महिला सहित हमलावरों का ग्रुप वहां धमक गया। मौका पाते ही उन्होंने नईफ पर चाकू से कई वार किए। सबसे घातक वार गले पर हुआ, जिससे खून की धार बहने लगी और नईफ मौके पर ही दम तोड़ दिया। हमलावरों ने इतनी बेरहमी दिखाई कि नईफ का गला पूरी तरह रेत दिया गया। घटना के बाद वे चाकू वहीं छोड़कर भाग निकले। कचहरी परिसर में चीख-पुकार मच गई, और आसपास के लोग दहशत में सन्न रह गए। प्रेमिका को हमले में कोई चोट नहीं आई, लेकिन वह सदमे में है।

ऑनर किलिंग की आशंका?

शुरुआती जांच में पुलिस को शक है कि हत्या के पीछे प्रेमिका के परिजनों की नाराजगी मुख्य भूमिका निभा रही है। नईफ और युवती के रिश्ते को परिवार की इज्जत से जोड़कर देखा जा रहा था और भागने की घटना ने आग में घी डालने का काम किया। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) ने बताया, 'यह प्रेम प्रसंग से जुड़ी ऑनर किलिंग का केस लगता है। हमलावरों में युवती के रिश्तेदार शामिल हो सकते हैं।' पुलिस ने घटनास्थल से खून से सना चाकू बरामद कर लिया है, जो महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकता है।

घटना की सूचना मिलते ही एएसपी, कोतवाली प्रभारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। उन्होंने परिसर को सील कर दिया और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के लिए पोस्टमार्टम भेजा। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है, जो सदमे में हैं।

सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की तलाश

कोतवाली पुलिस ने तहरीर मिलते ही हत्या, साजिश और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एएसपी ने कहा, 'सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हमलावरों की पहचान जल्द हो जाएगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रेमिका से भी पूछताछ की जाएगी।'

ये भी पढ़ें

पश्चिमी यूपी में 1 अक्टूबर से होगी धान खरीद, साढ़े 23 हजार से अधिक किसानों ने कराया पंजीकरण
लखनऊ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 08:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / प्रेमिका से कोर्ट मैरिज करने पहुंचे हिस्ट्रीशीटर की कचहरी में हत्या, फुफेरी बहन से कर रहा था शादी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बुलंदशहर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में दिल दहला देने वाली वारदात, पिता ने की मासूम बेटी की गला दबाकर हत्या, शव नहर में फेंका

father killed daughter stealing money temple anupshahr murder case
बुलंदशहर

प्रेमिका को भगा ले गया प्रेमी; पुलिस पहुंची तो हो गई सिट्टी-पिट्टी गुम; उठाया ये खौफनाक कदम

crime scene
बुलंदशहर

जब पुलिस घेराबंदी में फंसा प्रेमी… पहले नाबालिग प्रेमिका को मारी गोली फिर खुद भी कर लिया सुसाइड

बुलंदशहर

बुलंदशहर में दो बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके विनोद चौधरी की गला रेतकर हत्या, बरामदे में बिस्तर पर मिला लहूलुहान शव

Bulandshar
बुलंदशहर

पत्नी ही निकली पति की ‘कातिल’, प्रेमी भतीजे संग मिलकर दुपट्टे से घोंटा था गला, हार्ट अटैक का मचाया शोर

भतीजे से इश्कबाजी में ले ली पति की जान
बुलंदशहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.