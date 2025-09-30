प्रेमिका से कोर्ट मैरिज करने पहुंचे हिस्ट्रीशीटर की कचहरी में हत्या, फुफेरी बहन से कर रहा था शादी

Symbolic Image
बुलंदशहर : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रेम प्रसंग के नाम पर एक हिस्ट्रीशीटर की क्रूर हत्या कर दी गई। दिनदहाड़े कचहरी परिसर में चाकू से गला रेतकर की गई इस वारदात ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी। मृतक नईफ अंसारी अपनी फुफेरी बहन (प्रेमिका) के साथ कोर्ट मैरिज के लिए फोटो खिंचवाने पहुंचा था, तभी हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना के बाद हमलावर चाकू छोड़कर फरार हो गए, जबकि प्रेमिका सुरक्षित बताई जा रही है। पुलिस ने इसे ऑनर किलिंग का मामला मानते हुए जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, मोहल्ला नरसल घाट निवासी नईफ अंसारी शहर कोतवाली का कुख्यात हिस्ट्रीशीटर था। उसके खिलाफ लूट, चोरी और अन्य आपराधिक मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। नईफ का अपनी फुफेरी बहन के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तीन दिन पहले ही वह युवती को लेकर घर से भाग आया था। दोनों ने कोर्ट मैरिज का फैसला लिया था, जिसके लिए मंगलवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे वे कचहरी गेट नंबर-4 के पास एक फोटो स्टूडियो पहुंचे।
वहां फोटो सेशन के दौरान अचानक तीन युवकों और एक महिला सहित हमलावरों का ग्रुप वहां धमक गया। मौका पाते ही उन्होंने नईफ पर चाकू से कई वार किए। सबसे घातक वार गले पर हुआ, जिससे खून की धार बहने लगी और नईफ मौके पर ही दम तोड़ दिया। हमलावरों ने इतनी बेरहमी दिखाई कि नईफ का गला पूरी तरह रेत दिया गया। घटना के बाद वे चाकू वहीं छोड़कर भाग निकले। कचहरी परिसर में चीख-पुकार मच गई, और आसपास के लोग दहशत में सन्न रह गए। प्रेमिका को हमले में कोई चोट नहीं आई, लेकिन वह सदमे में है।
शुरुआती जांच में पुलिस को शक है कि हत्या के पीछे प्रेमिका के परिजनों की नाराजगी मुख्य भूमिका निभा रही है। नईफ और युवती के रिश्ते को परिवार की इज्जत से जोड़कर देखा जा रहा था और भागने की घटना ने आग में घी डालने का काम किया। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) ने बताया, 'यह प्रेम प्रसंग से जुड़ी ऑनर किलिंग का केस लगता है। हमलावरों में युवती के रिश्तेदार शामिल हो सकते हैं।' पुलिस ने घटनास्थल से खून से सना चाकू बरामद कर लिया है, जो महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकता है।
घटना की सूचना मिलते ही एएसपी, कोतवाली प्रभारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। उन्होंने परिसर को सील कर दिया और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के लिए पोस्टमार्टम भेजा। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है, जो सदमे में हैं।
कोतवाली पुलिस ने तहरीर मिलते ही हत्या, साजिश और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एएसपी ने कहा, 'सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हमलावरों की पहचान जल्द हो जाएगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रेमिका से भी पूछताछ की जाएगी।'
