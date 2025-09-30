प्रेमिका से कोर्ट मैरिज करने पहुंचे हिस्ट्रीशीटर की कचहरी में हत्या, फुफेरी बहन से कर रहा था शादी

वहां फोटो सेशन के दौरान अचानक तीन युवकों और एक महिला सहित हमलावरों का ग्रुप वहां धमक गया। मौका पाते ही उन्होंने नईफ पर चाकू से कई वार किए। सबसे घातक वार गले पर हुआ, जिससे खून की धार बहने लगी और नईफ मौके पर ही दम तोड़ दिया। हमलावरों ने इतनी बेरहमी दिखाई कि नईफ का गला पूरी तरह रेत दिया गया। घटना के बाद वे चाकू वहीं छोड़कर भाग निकले। कचहरी परिसर में चीख-पुकार मच गई, और आसपास के लोग दहशत में सन्न रह गए। प्रेमिका को हमले में कोई चोट नहीं आई, लेकिन वह सदमे में है।