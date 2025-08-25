बुलंदशहर रोड एक्सीडेंट अपडेट: मरने वालों की संख्या हुई 9, मुख्यमंत्री ने की आर्थिक सहायता की घोषणा

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अलीगढ़ बॉर्डर पर आज दर्दनाक हादसा हो गया। जब कासगंज से जहरवीर राजस्थान जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली में टैंकर ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के अरनिया क्षेत्र के घटाल गांव के पास की है। मृतक और घायल कासगंज के जाहरवीर गोगामेड़ी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। घटना के समय ट्राली में छोटे-बड़े करीब 61 लोग बैठे थे। टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना पाकर मौके पर स्थानीय थाना पुलिस पहुंच गई। घटना देखकर रोंगटे खड़े हो गए।