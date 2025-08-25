बुलंदशहर रोड एक्सीडेंट अपडेट: मरने वालों की संख्या हुई 9, मुख्यमंत्री ने की आर्थिक सहायता की घोषणा

Bulandshahr road accident update, Death toll rises 9 बुलंदशहर दुर्घटना में मरने वालों की संख्या ना हो गई है। अभी भी तीन की हालत गंभीर बनी हुई है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अस्पताल जाकर घायलों से बातचीत की। डॉक्टर से घायलों के विषय में भी पूछताछ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन को समुचित उपचार करने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मृतक परिजनों को 20 हजार और घायलों को 50-50 हजार देने के घोषणा की है।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अलीगढ़ बॉर्डर पर आज दर्दनाक हादसा हो गया। जब कासगंज से जहरवीर राजस्थान जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली में टैंकर ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के अरनिया क्षेत्र के घटाल गांव के पास की है। मृतक और घायल कासगंज के जाहरवीर गोगामेड़ी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। घटना के समय ट्राली में छोटे-बड़े करीब 61 लोग बैठे थे। टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना पाकर मौके पर स्थानीय थाना पुलिस पहुंच गई। घटना देखकर रोंगटे खड़े हो गए।
जिलाधिकारी रितु और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से बातचीत की। डॉक्टर से भी घायलों के विषय में पूछताछ की और अच्छा उपचार करने के निर्देश दिए। टैंकर और टैक्टर ट्रॉली में टक्कर में मरने वाले इस प्रकार हैं। मरने वालों में लेखराज (40), योगेश (50), विनोद (45) शिवांश (6) मोची (40) धनीराम (40), राम बेटी (65), चांदनी (12), ईपू बापू (40) शामिल है।