Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बुलंदशहर

अलीगढ़ बॉर्डर पर दर्दनाक हादसा: कासगंज से राजस्थान जा रही ट्रैक्टर ट्राली और कंटेनर में टक्कर, 8 की मौत, 45 घायल

Bulandshahr Tragic accident, 8 tractor riders died and 45 injured बुलंदशहर में हुए भीषण हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई। जबकि 45 घायल है। घटना के समय ट्रैक्टर ट्राली कासगंज से राजस्थान जा रही थी। अलीगढ़ बॉर्डर के पास पीछे से टैंकर ने टक्कर मार दी। एसएसपी ने घटना की जानकारी दी।‌

बुलंदशहर

Narendra Awasthi

Aug 25, 2025

Bulandshahr Tragic accident, 8 tractor riders died and 45 injured बुलंदशहर में देर रात हुए दर्दनाक हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई। जबकि 45 घायल है। हादसा उस समय हुआ। जब कासगंज से राजस्थान जा रही ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से टैंकर ने टक्कर मार दी। जिससे ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। घटना के समय करीब 61 लोग यात्री ट्रैक्टर ट्राली में बैठे थे। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। एसएसपी ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए स्थानीय जिला अस्पताल और आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया है। 10 यात्रियों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। ट्रक को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 34 अलीगढ़ बॉर्डर की है।

रात 2.15 बजे की घटना

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज रात 2:15 बजे बड़ा हादसा हो गया। जब कासगंज के सोरो थाना क्षेत्र के रफातपुर गांव से 61 यात्रियों का जत्था ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर निकला। जो राजस्थान के जहांगीर जा रही थी। अभी ट्रैक्टर ट्राली राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के अलीगढ़ बॉर्डर के पास पहुंचा ही था कि पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया।

ये भी पढ़ें

उपचार करने आया दिव्यांग डॉक्टर का मोबाइल चुराया, सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस ने किया गिरफ्तार
कानपुर
दिव्यांग मोहम्मद फैज पुलिस की गिरफ्त में (फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)

क्या कहते हैं एसएसपी?

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना में आठ ट्रैक्टर सवारों की मौत हो गई है। जबकि तीन वेंटिलेटर पर है। 10 को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। 10 का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं 23 घायलों को कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घायलों को अच्छे उपचार के लिए हायर सेंटर भेजने की भी तैयारी है। ट्रक को कस्टडी में ले लिया गया है। घटना की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

अमेठी में नाग नागिन ने सोते समय चाची-भतीजी को काटा, दोनों की मौत, नाग नागिन की पिटाई से मौत
अमेठी
जायस थाना क्षेत्र की घटना (फोटो सोर्स- 'X' अमेठी पुलिस)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 07:28 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / अलीगढ़ बॉर्डर पर दर्दनाक हादसा: कासगंज से राजस्थान जा रही ट्रैक्टर ट्राली और कंटेनर में टक्कर, 8 की मौत, 45 घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.