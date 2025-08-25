अलीगढ़ बॉर्डर पर दर्दनाक हादसा: कासगंज से राजस्थान जा रही ट्रैक्टर ट्राली और कंटेनर में टक्कर, 8 की मौत, 45 घायल

Bulandshahr Tragic accident, 8 tractor riders died and 45 injured बुलंदशहर में देर रात हुए दर्दनाक हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई। जबकि 45 घायल है। हादसा उस समय हुआ। जब कासगंज से राजस्थान जा रही ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से टैंकर ने टक्कर मार दी। जिससे ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। घटना के समय करीब 61 लोग यात्री ट्रैक्टर ट्राली में बैठे थे। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। एसएसपी ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए स्थानीय जिला अस्पताल और आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया है। 10 यात्रियों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। ट्रक को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 34 अलीगढ़ बॉर्डर की है।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज रात 2:15 बजे बड़ा हादसा हो गया। जब कासगंज के सोरो थाना क्षेत्र के रफातपुर गांव से 61 यात्रियों का जत्था ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर निकला। जो राजस्थान के जहांगीर जा रही थी। अभी ट्रैक्टर ट्राली राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के अलीगढ़ बॉर्डर के पास पहुंचा ही था कि पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया।
एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना में आठ ट्रैक्टर सवारों की मौत हो गई है। जबकि तीन वेंटिलेटर पर है। 10 को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। 10 का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं 23 घायलों को कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घायलों को अच्छे उपचार के लिए हायर सेंटर भेजने की भी तैयारी है। ट्रक को कस्टडी में ले लिया गया है। घटना की जांच की जा रही है।