अलीगढ़ बॉर्डर पर दर्दनाक हादसा: कासगंज से राजस्थान जा रही ट्रैक्टर ट्राली और कंटेनर में टक्कर, 8 की मौत, 45 घायल

Bulandshahr Tragic accident, 8 tractor riders died and 45 injured बुलंदशहर में देर रात हुए दर्दनाक हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई। जबकि 45 घायल है। हादसा उस समय हुआ। जब कासगंज से राजस्थान जा रही ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से टैंकर ने टक्कर मार दी। जिससे ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। घटना के समय करीब 61 लोग यात्री ट्रैक्टर ट्राली में बैठे थे। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। एसएसपी ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए स्थानीय जिला अस्पताल और आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया है। 10 यात्रियों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। ट्रक को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 34 अलीगढ़ बॉर्डर की है।