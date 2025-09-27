यूपी में दिल दहला देने वाली वारदात, पिता ने की मासूम बेटी की गला दबाकर हत्या, शव नहर में फेंका

Father killed daughter in Anupshahr: यूपी के अनूपशहर के अनीवास गांव से शुक्रवार शाम एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। गांव के पास नहर पुल के निकट एक नाबालिग छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को नहर से बाहर निकालते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पूरे इलाके में मातम का माहौल बन गया।
पुलिस को सूचना मिली कि नहर में एक लड़की का शव बह रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। मृतका स्कूल ड्रेस में थी, जिससे साफ हो गया कि वह पास के स्कूल की छात्रा है। इस बीच उसी स्कूल की कुछ छात्राओं ने शव की पहचान बिचौला गांव की 13 वर्षीय सोनी के रूप में की।
छात्रा की पहचान होते ही पुलिस ने जांच-पड़ताल तेज की। सीओ अनूपशहर रामकरण सिंह ने बताया कि प्राथमिक पूछताछ में शक की सुई सोनी के पिता अजय पर आकर टिक गई। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो मामला खुलने लगा और चौंकाने वाला सच सामने आ गया।
पूछताछ में अजय ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी घर के मंदिर में रखे रुपये चोरी कर लेती थी। कई बार समझाने के बाद भी जब उसने आदत नहीं छोड़ी तो उसने गुस्से में आकर चुनरी से बेटी का गला घोंट दिया। इसके बाद शव को नहर की झाड़ियों में फेंक आया, ताकि किसी को शक न हो।
घटना की सूचना मिलने के महज दो घंटे के भीतर पुलिस ने न सिर्फ शव की शिनाख्त की, बल्कि आरोपी पिता को गिरफ्तार कर हत्या का राज भी खोल दिया। इस वारदात ने गांव और आसपास के क्षेत्र को हिला कर रख दिया है। लोग यह सोचकर सन्न हैं कि एक पिता ही अपनी बेटी का कातिल बन सकता है।