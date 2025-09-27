यूपी में दिल दहला देने वाली वारदात, पिता ने की मासूम बेटी की गला दबाकर हत्या, शव नहर में फेंका

Father killed daughter in Anupshahr: यूपी के अनूपशहर के अनीवास गांव से शुक्रवार शाम एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। गांव के पास नहर पुल के निकट एक नाबालिग छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को नहर से बाहर निकालते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पूरे इलाके में मातम का माहौल बन गया।