शादियों का खाना खाने वाले लोगों के लिए खबर; रोटी में थूक लगाकर तंदूर की भट्टी में डाला इसके बाद…

वहीं, सितंबर में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ढाबे पर काम करने वाले शख्स को खाना बनाते समय उस पर थूकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गाजियाबाद की विजय विहार कॉलोनी में करीम होटल का एक कर्मचारी रोटी पर थूकते हुए नजर आया। मामले को लेकर दिल्ली के करावल नगर के रहने वाले राहुल पचौरी ने शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत के बाद, पुलिस ने लोनी इलाके के होटल में जांच की। इसके बाद आरोपी कर्मचारी के खिलाफ अंकुर विहार थाने में मामला दर्ज किया।