शादियों का खाना खाने वाले लोगों के लिए खबर; रोटी में थूक लगाकर तंदूर की भट्टी में डाला इसके बाद…

Crime News: अगर आप की शादियों में खाना खाने जाते हैं तो खबर आपके लिए ही है। शख्स ने थूक लगाकर रोटी को तंदूर की भट्टी में डाल दिया। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

बुलंदशहर

image

Harshul Mehra

Nov 04, 2025

man seen spitting on rotis at wedding ceremony in bulandshahr video viral crime news

रोटी में थूक लगाकर तंदूर की भट्टी में डाला। वीडियो वायरल। फोटो सोर्स-AI

Crime News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक शख्स का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में शख्स शादी समारोह में रोटियां बनाते समय उन पर थूकता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया।

बुलंदशहर में रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल

पुलिस ने कहा कि एक वायरल हो रहे वीडियो में शख्स रोटियां बनाते समय उन पर थूकता हुआ दिख रहा है। आरोपी की पहचान बुलंदशहर के पठान टोला इलाके के रहने वाले दानिश के रूप में हुई है।

आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ग्रामीण) तेजवीर सिंह ने बताया कि दानिश के खिलाफ 2 नवंबर को पहासू पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।

मेरठ से भी आ चुका है रोटी में थूक लगाने का मामला

बता दें कि फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने एक आदमी को शादी की सेरेमनी में रोटी बनाते समय उस पर थूकने के आरोप में गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई तब की गई जब रोटी पर थूकते हुए आदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

गाजियाबाद में खाना बनाते समय उस पर थूकने पर शख्स हुआ था गिरफ्तार

वहीं, सितंबर में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ढाबे पर काम करने वाले शख्स को खाना बनाते समय उस पर थूकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गाजियाबाद की विजय विहार कॉलोनी में करीम होटल का एक कर्मचारी रोटी पर थूकते हुए नजर आया। मामले को लेकर दिल्ली के करावल नगर के रहने वाले राहुल पचौरी ने शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत के बाद, पुलिस ने लोनी इलाके के होटल में जांच की। इसके बाद आरोपी कर्मचारी के खिलाफ अंकुर विहार थाने में मामला दर्ज किया।

ऐसा ही एक मामला दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से भी सामने आया था, जहां एक सब्जी बेचने वाले को हिरासत में लिया गया था।

04 Nov 2025 03:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / शादियों का खाना खाने वाले लोगों के लिए खबर; रोटी में थूक लगाकर तंदूर की भट्टी में डाला इसके बाद…

