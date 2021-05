Nature views in lockdown गंगा में अठखेलियां करते दिखी डॉल्फिन

Nature views in lockdown, कोरोना काल में दिख रहे प्रकृति के अनोखे नजारें, सहारनपुर से दिख चुकी हिमालय की पर्वत श्रंखला, अब गंगा में दिखीर डॉल्फिन और अन्य जल जीव

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

बुलंदशहर. कोरोना काल में प्रकृति के अनोखे नजारे ( Nature views in lockdown ) देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंतिम जिले सहारनपुर से हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों का सुंदर नजारा ( Beautiful view of snowy hills ) देखने को मिला था तो अब गंगा में डॉल्फिन ( Dolphin in Ganges River) को अठखेलियां करते हुए देखा गया है।

यह भी पढ़ें: वाराणसी में गंगा का पानी क्यों हुआ हरा, केन्द्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और बीएचयू लगाएगा पता, जलीय जीव जंतओं को हो सकता है खतरा

बुलंदशहर में बृजघाट से लेकर नरोरा तक गंगा नदी में जल इतना स्वच्छ हो चुका है कि यहां डॉल्फिन को अठखेलियां करते हुए साफ देखा जा सकता है। दरअसल लॉक डाउन के बाद से लोग अपने घरों में कैद हैं और वायरस के डर की वजह से सड़कें भी सुनसान पड़ी हैं। औद्योगिक इकाइयां भी कम चल रही हैं। इससे पर्यावरण शुद्ध हो रहा है और यही कारण है कि गंगा का जल भी साफ हो गया है। ऐसे में बुलंदशहर में अब डॉल्फिन के बच्चों को अठखेलियां करते हुए देखा गया है। इसे प्रकृति का सुंदर नजारा तो माना ही जा रहा है साथ में यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि अब गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या में इजाफा होगा।

यह भी पढ़ें: गंगा किनारे खत्म होगी शव दफनाने की परंपरा, श्रृंगवेरपुर घाट पर विद्युत शवदाह गृह, अन्य प्रमुख गंगा घाटों के लिए प्रोजेक्ट जल्द

क्षेत्रीय लोगों के अनुसार गंगा का पानी इतना स्वच्छ हो चुका है कि गंगा के जल में कछुए और और अन्य जलीय जीव भी साफ दिखाई दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण के इस समय प्रकृति के इन नजारों को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बुलंदशहर डीएफओ गौतम सिंह ने बताया कि गंगा का जल स्वच्छ हो रहा है और ऐसे में जलीय जीव गंगा की गोद में अठखेलियां करते हुए उछल कूद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि डॉल्फिन स्वच्छ पानी में रहती है। गंगा में डॉल्फिन और उनके बच्चों की अठखेलियां अच्छे संकेत हैं। इनकी सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। इसके लिए गंगा किनारे गश्त की जा रही है और स्थानीय संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है

यह भी पढ़ें: UP Top News : वाराणसी में गंगा का पानी हरा, ऑक्सीजन कम होने से जलीय जीवों को संकट, सल्फेट या फास्फोरस बढ़ने की आशंका

यह भी पढ़ें: सच्ची श्रद्घाजंलि : पंजाब के ग्रामीण बोले हम अपने गांव में लगवाएंगे मेरठ के फाइटर पायलट अभिनव का स्टेचू