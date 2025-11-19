Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बुलंदशहर

फॉर्म हाउस का खौफनाक सच, 7 महीने की गर्भवती पत्नी को पीटकर मार डाला, फिर खुद लगा ली फांसी

गाजियाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वेव सिटी थाना क्षेत्र के क्रिस्टल फॉर्म हाउस में पति ने अपनी 7 महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की वजह पति का शक बताया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

बुलंदशहर

image

Aman Pandey

Nov 19, 2025

दंपती 15 दिन पहले फॉर्म हाउस में काम करने आया था। मंगलवार सुबह जब कमरे से कोई हलचल नहीं हुई तो कर्मचारियों ने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देख सभी सन्न रह गए। राहुल फांसी के फंदे पर लटका था, जबकि पत्नी सुमन का शव बेड के पास खून से लथपथ पड़ा था। उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे और गले में दुपट्टा कसकर लपेटा गया था।

मरने से पहले राहुल ने एक सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उसने घटना के लिए अपने भाई चंदर को जिम्मेदार ठहराया है। फोरेंसिक टीम ने नोट को कब्जे में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि लिखावट देखकर लग रहा है कि राहुल ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं था। अब पुलिस यह भी जांच कर रही है कि उसने अपने भाई को क्यों जिम्मेदार बताया।

राहुल (28) बुलंदशहर के दुलकरा गांव का रहने वाला था। उसकी शादी करीब दो साल पहले हरियाणा के फरीदाबाद की सुमन (25) से हुई थी। सुमन सात महीने की गर्भवती थी। राहुल बैंक्वेट हॉल में सजावट का काम करता था और 15 दिन पहले ही पत्नी के साथ क्रिस्टल फॉर्म हाउस में काम करने आया था। फॉर्म हाउस को गौतमबुद्धनगर के थाना बिसरख के चिपियाना निवासी सुशील शर्मा ठेके पर चलाते हैं। उन्होंने राहुल को काम के साथ वहीं एक कमरा रहने के लिए दे दिया था।

फॉर्म हाउस में राहुल के साथ अमित नाम का एक अन्य कर्मचारी भी रहता था। सोमवार रात राहुल शराब पीकर कमरे में लौटा। उसकी पत्नी से कहासुनी बढ़ी और मामला मारपीट तक पहुंच गया। स्टाफ के लोग शोर सुनकर पहुंचे और दोनों को शांत किया, लेकिन देर रात पति-पत्नी के बीच फिर विवाद हुआ। पुलिस के अनुसार, राहुल को शक था कि सुमन का किसी से अफेयर है और इसी शक की वजह से दोनों के बीच विवाद हुआ। गुस्से में राहुल ने पहले सुमन को बेलन से पीटा और फिर उसके गले में दुपट्टा कसकर हत्या कर दी।

पत्नी की हत्या के बाद राहुल ने खुद को फांसी लगा ली। मंगलवार सुबह करीब साढ़े छह बजे अमित ने दोनों के शव देखे और तुरंत सुशील को सूचना दी। मौके से खून और आटे से सना बेलन बरामद किया गया है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने कमरे से कई साक्ष्य इकट्ठे किए हैं। दोनों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 01:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / फॉर्म हाउस का खौफनाक सच, 7 महीने की गर्भवती पत्नी को पीटकर मार डाला, फिर खुद लगा ली फांसी

बड़ी खबरें

View All

बुलंदशहर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Crime: बुलंदशहर में बड़ी सफलता: पुलिस ने पांच चोरों को गिरफ्तार कर 12 लाख के सोने–चांदी के आभूषण बरामद किए

दो अवैध तमंचे व कारतूस भी मिले; मुख्य आरोपी के खिलाफ 7 गंभीर मुकदमे दर्ज (फोटो सोर्स : AI)
बुलंदशहर

48 दिनों तक महिला से रेप, थाने पहुंची तो SI ने होटल ले जाकर किया दुष्कर्म, दूसरे ने 50 हजार वसूले

बुलंदशहर

प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में तैनात SPG कमांडो का निधन, 2015 में की थी ज्वाइनिंग

बुलंदशहर

शादियों का खाना खाने वाले लोगों के लिए खबर; रोटी में थूक लगाकर तंदूर की भट्टी में डाला इसके बाद…

man seen spitting on rotis at wedding ceremony in bulandshahr video viral crime news
बुलंदशहर

School Holiday: आज से लगातार 3 दिनों की छुट्टी की घोषणा; 4, 5 और 6 नवंबर को भी बंद रहेंगे स्कूल, बच्चों की बल्ले-बल्ले!

schools will be closed in this district of up on 3 to 6 november continuously four days leave
बुलंदशहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.