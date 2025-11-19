फॉर्म हाउस का खौफनाक सच, 7 महीने की गर्भवती पत्नी को पीटकर मार डाला, फिर खुद लगा ली फांसी

फॉर्म हाउस में राहुल के साथ अमित नाम का एक अन्य कर्मचारी भी रहता था। सोमवार रात राहुल शराब पीकर कमरे में लौटा। उसकी पत्नी से कहासुनी बढ़ी और मामला मारपीट तक पहुंच गया। स्टाफ के लोग शोर सुनकर पहुंचे और दोनों को शांत किया, लेकिन देर रात पति-पत्नी के बीच फिर विवाद हुआ। पुलिस के अनुसार, राहुल को शक था कि सुमन का किसी से अफेयर है और इसी शक की वजह से दोनों के बीच विवाद हुआ। गुस्से में राहुल ने पहले सुमन को बेलन से पीटा और फिर उसके गले में दुपट्टा कसकर हत्या कर दी।