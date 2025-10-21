Bundi Murder: दिवाली पर पटाखे चलाने को लेकर हुआ विवाद, चाकू से गोदकर की 18 साल के युवक की हत्या

Murder On Diwali 2025: दीपावली की रात पटाखे चलाने को लेकर हुआ मामूली विवाद खूनी झगड़े में बदल गया। बूंदी जिले के सदर थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। वहीं 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है।