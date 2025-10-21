Patrika LogoSwitch to English

Bundi Murder: दिवाली पर पटाखे चलाने को लेकर हुआ विवाद, चाकू से गोदकर की 18 साल के युवक की हत्या

Rajasthan Crime News: साथी दोस्त घायल विष्णु को तुरंत बूंदी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। दीपावली की खुशियां कुछ ही पलों में मातम में बदल गईं।

2 min read

बूंदी

image

Akshita Deora

Oct 21, 2025

मृतक का फाइल फोटो: पत्रिका

Murder On Diwali 2025: दीपावली की रात पटाखे चलाने को लेकर हुआ मामूली विवाद खूनी झगड़े में बदल गया। बूंदी जिले के सदर थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। वहीं 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है।

पटाखों से शुरू हुआ विवाद बना हत्या का कारण

जानकारी के अनुसार सिलोर रोड स्थित सिलोर पुलिया के पास सोमवार रात को रावला चौक नाहर का चौहट्टा निवासी विष्णु सैनी (18) अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था। इसी दौरान कुछ अन्य युवक सड़क पर पटाखे चला रहे थे। बताया जा रहा है कि उन युवकों ने विष्णु की बाइक के पास पटाखे छोड़ दिए जिससे दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया लेकिन तनाव बना रहा।

चाकू से ताबड़तोड़ वार कर की हत्या

विष्णु अपने दोस्तों के साथ कुछ दूरी तक चला ही था कि वही युवक दोबारा सामने आ गए और उन्होंने रास्ता रोक लिया। देखते ही देखते झगड़ा फिर भड़क उठा। तभी एक युवक ने जेब से चाकू निकाला और विष्णु पर ताबड़तोड़ 3-4 वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल विष्णु सड़क पर गिर पड़ा। आरोपी युवक मौके से फरार हो गए।

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

साथी दोस्त घायल विष्णु को तुरंत बूंदी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। दीपावली की खुशियां कुछ ही पलों में मातम में बदल गईं।

पुलिस जांच में जुटी

सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुँचकर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखवाया। सीआई रमेश आर्य ने बताया कि मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया गया है। तीन युवकों को डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi Murder: दिवाली पर पटाखे चलाने को लेकर हुआ विवाद, चाकू से गोदकर की 18 साल के युवक की हत्या

