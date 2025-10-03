स्कूल व कार्यालय की मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत

इन ब्लॉकों में होगी मरम्मत का कार्य

समग्र शिक्षा विभाग से मिली जानकारी अनुसार बूंदी पंचायत समिति में 217 काम के लिए 4 करोड़ 34 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। हिण्डोली ब्लॉक के लिए 326 काम के लिए 6 करोड़ 52 लाख रुपए, तालेड़ा ब्लॉक के लिए 154 काम के लिए 3 करोड़ 8 लाख, नैनवां ब्लॉक में 276 काम के लिए 5 करोड़ 52 लाख एवं केवरायपाटन ब्लॉक में 281 काम के लिए 5 करोड़ 62 लाख रुपए कुल 25 करोड़ 8 लाख स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 109 का शहरी क्षेत्र के समग्र शिक्षा द्वारा करवाई जाएगा एवं शेष कार्य ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के माध्यम से होगा।