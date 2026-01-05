Rajasthan: हादसे में मृतकों और घायलों के परिवार को मिलेगा इतने लाख रुपए मुआवजा, 7 जनवरी तक बंद रहेगा एक्सप्रेस-वे



लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे का लबान से कुश्तला क्षेत्र वाला हिस्सा जल्द शुरू हो जाएगा, जिससे आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र से श्रद्धालु चौथ माता के दर्शन हेतु पैदल यात्रा करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि श्रद्धालुओं के लिए एक सुरक्षित कॉरिडोर विकसित किया जाए, हाइवे एवं प्रमुख मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रखा जाए तथा उनके सुरक्षित आवागमन के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं।