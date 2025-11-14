Bundi: बच्चे के जोर-जोर से रोने की आवाज सुनकर खोला गेट तो इस हाल में मिली विवाहिता, 5 साल पहले हुई थी शादी

Married Woman Dies Under Suspicious Circumstances: बूंदी के कापरेन क्षेत्र के झरण्या की झोपड़ियां गांव में विवाहिता मनीषा गुर्जर (27) पत्नी लोकेश गुर्जर ने आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलने पर मृतका मनीषा को ससुराल पक्ष के लोग कापरेन अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया और कापरेन पुलिस को जानकारी दी गई। सूचना पर थानाधिकारी सुरजीत मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और पीहर के लोगों को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। मृतका के पिता रघुवीर गुर्जर निवासी कोडक्या की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सुपुर्द किया गया।