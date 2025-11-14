Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

Bundi: बच्चे के जोर-जोर से रोने की आवाज सुनकर खोला गेट तो इस हाल में मिली विवाहिता, 5 साल पहले हुई थी शादी

Rajasthan News: बूंदी के कापरेन क्षेत्र में 27 वर्षीय मनीषा गुर्जर अपने कमरे में फंदे से मृत मिली। पीहर वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट के आरोप लगाए हैं।

Akshita Deora

Nov 14, 2025

मृतका की फाइल फोटो: पत्रिका

Married Woman Dies Under Suspicious Circumstances: बूंदी के कापरेन क्षेत्र के झरण्या की झोपड़ियां गांव में विवाहिता मनीषा गुर्जर (27) पत्नी लोकेश गुर्जर ने आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलने पर मृतका मनीषा को ससुराल पक्ष के लोग कापरेन अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया और कापरेन पुलिस को जानकारी दी गई। सूचना पर थानाधिकारी सुरजीत मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और पीहर के लोगों को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। मृतका के पिता रघुवीर गुर्जर निवासी कोडक्या की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सुपुर्द किया गया।

थानाधिकारी सुरजीत सिंह ने बताया कि मामला झरण्या की झोपड़ियां गांव का है। मनीषा की शादी 5 साल पहले लोकेश गुर्जर से हुई थी। सुबह घर पर मनीषा काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकली। डेढ़ साल का बालक प्रियांशू के जोर-जोर से रोने की आवाज सुनकर घर के लोग कमरे पर गए और दरवाजा खोलने का प्रयास किया। दरवाजा अंदर कुंदी लगी होने से नहीं खुला तो तोड़कर देखा।

मनीषा कमरे में आत्महत्या कर चुकी थी। मृतका के पिता और अन्य परिजनों द्वारा ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने और परेशान करने की शिकायत पर रिपोर्ट लेकर मामला दर्ज किया गया है और परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव सुपुर्द किया गया है। डॉ. राजेश मीणा ने बताया कि मृतका के गले में फंदे के निशान हैं और कोई बाहरी चोट नजर नहीं आ रही है।

मारपीट करते थे

मृतका के पिता ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि मनीषा की शादी पांच साल पहले झरण्या की झोपड़ियां गांव में लोकेश पुत्र चंद्रभान गुर्जर के साथ हुई थी। शादी के बाद दहेज नहीं देने से ससुराल पक्ष के लोगों का व्यवहार ठीक नहीं था और बार-बार दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे।

ससुर चंद्रभान, सास किशन कंवर, देवर हेमन्त, पति लोकेश और देवरानी शादी के बाद से ही मनीषा को दहेज के लिए मारने की धमकी देते रहते थे। पति लोकेश आए दिन मारपीट करता रहता था। ससुराल वालों ने मनीषा को मार कर अस्पताल में छोड़ दिया जिसकी सूचना थाने से दी गई।

Published on:

14 Nov 2025 02:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi: बच्चे के जोर-जोर से रोने की आवाज सुनकर खोला गेट तो इस हाल में मिली विवाहिता, 5 साल पहले हुई थी शादी

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

