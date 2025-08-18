राजस्थान के बूंदी में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, ट्रक के केबिन में फंसे शवों को क्रेन की मदद से निकाला बाहर

सूचना मिलते ही लाखेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को अलग करवाया। राहत एवं बचाव कार्य में स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए। पुलिस ने मशक्कत के बाद क्रेन और लोगों की मदद से घायलों को और मृतकों के शवों को बाहर निकाला। 2 लोगों को लाखेरी अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 1 गंभीर घायल को कोटा रेफर किया गया जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।