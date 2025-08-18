राजस्थान के बूंदी में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, ट्रक के केबिन में फंसे शवों को क्रेन की मदद से निकाला बाहर

Accident On Kota-Dausa Mega Highway: बूंदी के कोटा-दौसा मेगा हाईवे पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल लाखेरी थाना क्षेत्र के देव नगर के पास दो ट्रक आमने-सामने से टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रकों के केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और लोग उनमें फंस गए।
सूचना मिलते ही लाखेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को अलग करवाया। राहत एवं बचाव कार्य में स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए। पुलिस ने मशक्कत के बाद क्रेन और लोगों की मदद से घायलों को और मृतकों के शवों को बाहर निकाला। 2 लोगों को लाखेरी अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 1 गंभीर घायल को कोटा रेफर किया गया जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।
हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान राकेश राठौर पुत्र प्रहलाद राठौर निवासी धाबलीकला (झालरापाटन), कैलाश पुत्र हीरालाल निवासी चौथ का बरवाड़ा (ड्राइवर), और राजेश गुर्जर पुत्र देवकरण गुर्जर निवासी पंवाडेरा (सवाई माधोपुर) के रूप में हुई है। दो अन्य गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों का कोटा में इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने शवों को लाखेरी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी है।