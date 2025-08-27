Bundi: ‘वसीम को नहीं बचाने का जीवनभर रहेगा मलाल…’, बह गए नदी किनारे नहा रहे 3 किशोर, 1 की मौत, बाल-बाल बची 2 की जान

पिछले दिनों हुई बरसात से मेज नदी में उफान के कारण पास ही स्थित कोथा गांव में बाढ़ आ गई। यहां लोगों के घरों में पानी भर गया। घर में रखा सारा अनाज भीग गया। यह अनाज फूल गया और उसमें से बदबू आने लगी। मंगलवार को मौसम साफ होने के बाद लोग घरों की सार संभाल में जुट गए। गांव की भरोसी बाई का कहना था कि बरसाती पानी से घर मे रखा गेहूं, दालें भीग गई। इसमें से बदबू आने लगी। अब यह खाने लायक नहीं रहा। उसका कहना था कि अब सरकार उनकी मदद करें। खाने के लिए राशन और मुआवजा राशि मुहैय्या कराएं।