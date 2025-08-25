Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बूंदी

Bundi: रेलवे कॉलोनी में बने बाढ़ जैसे हालात, 2 स्लीपर कोच बन गए कर्मचारियों के परिवार के अस्थाई घर, देखें तस्वीरें

रेलवे कर्मचारियों के परिवार इन कोचों में सुरक्षित स्थान पर ठहरे हुए हैं और रेलवे प्रशासन ने उन्हें खाने-पीने की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई है।

बूंदी

Akshita Deora

Aug 25, 2025

फोटो: पत्रिका

Heavy Rain In Hadoti: हाड़ौती की भयंकर बारिश से सब लोग परेशान हो गए तो रेलवे कॉलोनी में भी बाढ़ जैसे हालात नजर आए।

दरअसल बूंदी जिले के कापरेन रेलवे कॉलोनी में हाल ही में आई भारी बारिश ने लोगों को बेघर कर दिया। क्षेत्र में मेज नदी का पानी उफान पर था और इसका असर सीधे तौर पर रेलवे कर्मचारियों की कॉलोनी पर पड़ा।

ये भी पढ़ें

Heavy Rain: ‘भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए, मरते-मरते बचे…’, राजस्थान के इस परिवार ने बहती देखी गृहस्थी तो फूट पड़ा दर्द
कोटा
image

पानी के बढ़ने से लगभग 35 रेलवे कर्मचारियों के परिवारों के घरों में 3 से 4 फीट पानी घुस गया जिससे उनका सामान बहकर चला गया। इन परिवारों के पास अस्थाई आशियाने के लिए कोई स्थान नहीं बचा था।

सार्वजनिक प्रशासन और रेलवे अधिकारियों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया। कोटा रेल मंडल ने त्वरित निर्णय लेते हुए एक ट्रेन को कापरेन भेजा जिसमें दो स्लीपर कोच लगाए गए।

ये स्लीपर कोच अब अस्थाई रूप से इन रेलवे कर्मचारियों के लिए आवास के रूप में काम आ रहे हैं। रेलवे कर्मचारियों के परिवार इन कोचों में सुरक्षित स्थान पर ठहरे हुए हैं और रेलवे प्रशासन ने उन्हें खाने-पीने की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई है। ऐसे में परिवार यही सो रहे है और इसी में खाने की व्यवस्था की हुई है।

बीस घंटे तक फंसा रहे चरवाहे

खेडीया मान गांव के बाबूलाल गुर्जर, मोहनलाल व एक महिला भेड़ चराने गए थे अचानक पानी बढ़ने से बीस घंटे तक टापू में फंसे रहे, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया।

लोकसभा अध्यक्ष ने भिजवाई राहत सामग्री

वहीं केशवरायपाटन में हुई भारी बारिश से प्रभावित परिवारों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से भेजी गई खाद्य सामग्री वितरित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ने कस्बे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद लोगों की परेशानी को देखते हुए रविवार को खाद्य सामग्री भिजवाई, जिसे भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद नामा, वरिष्ठ नेता नंदप्रकाश खारवाल, चंद्रप्रकाश भूतिया, मनोज मलिक, जगन्नाथ मेघवाल, नमन शर्मा जैताराम मारुभाट ने मारवाड़ा बस्ती में पहुंचकर 70 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की, जिसमें 40 किलों आटा, दाल, 2 किलो खाद्य तेल, चीनी, चाय पत्ती, नमक, शामिल हैं। प्रभावित परिवारों ने सामग्री उपलब्ध करवाने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार जताया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Monsoon: 91 लोगों की मौत, ढह गए 38 मकान; राजस्थान में दो माह में मानसून ने ‘बरपाया कहर’
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 03:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi: रेलवे कॉलोनी में बने बाढ़ जैसे हालात, 2 स्लीपर कोच बन गए कर्मचारियों के परिवार के अस्थाई घर, देखें तस्वीरें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.