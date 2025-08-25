Bundi: रेलवे कॉलोनी में बने बाढ़ जैसे हालात, 2 स्लीपर कोच बन गए कर्मचारियों के परिवार के अस्थाई घर, देखें तस्वीरें

Heavy Rain In Hadoti: हाड़ौती की भयंकर बारिश से सब लोग परेशान हो गए तो रेलवे कॉलोनी में भी बाढ़ जैसे हालात नजर आए।
दरअसल बूंदी जिले के कापरेन रेलवे कॉलोनी में हाल ही में आई भारी बारिश ने लोगों को बेघर कर दिया। क्षेत्र में मेज नदी का पानी उफान पर था और इसका असर सीधे तौर पर रेलवे कर्मचारियों की कॉलोनी पर पड़ा।
पानी के बढ़ने से लगभग 35 रेलवे कर्मचारियों के परिवारों के घरों में 3 से 4 फीट पानी घुस गया जिससे उनका सामान बहकर चला गया। इन परिवारों के पास अस्थाई आशियाने के लिए कोई स्थान नहीं बचा था।
सार्वजनिक प्रशासन और रेलवे अधिकारियों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया। कोटा रेल मंडल ने त्वरित निर्णय लेते हुए एक ट्रेन को कापरेन भेजा जिसमें दो स्लीपर कोच लगाए गए।
ये स्लीपर कोच अब अस्थाई रूप से इन रेलवे कर्मचारियों के लिए आवास के रूप में काम आ रहे हैं। रेलवे कर्मचारियों के परिवार इन कोचों में सुरक्षित स्थान पर ठहरे हुए हैं और रेलवे प्रशासन ने उन्हें खाने-पीने की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई है। ऐसे में परिवार यही सो रहे है और इसी में खाने की व्यवस्था की हुई है।
खेडीया मान गांव के बाबूलाल गुर्जर, मोहनलाल व एक महिला भेड़ चराने गए थे अचानक पानी बढ़ने से बीस घंटे तक टापू में फंसे रहे, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया।
वहीं केशवरायपाटन में हुई भारी बारिश से प्रभावित परिवारों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से भेजी गई खाद्य सामग्री वितरित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ने कस्बे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद लोगों की परेशानी को देखते हुए रविवार को खाद्य सामग्री भिजवाई, जिसे भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद नामा, वरिष्ठ नेता नंदप्रकाश खारवाल, चंद्रप्रकाश भूतिया, मनोज मलिक, जगन्नाथ मेघवाल, नमन शर्मा जैताराम मारुभाट ने मारवाड़ा बस्ती में पहुंचकर 70 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की, जिसमें 40 किलों आटा, दाल, 2 किलो खाद्य तेल, चीनी, चाय पत्ती, नमक, शामिल हैं। प्रभावित परिवारों ने सामग्री उपलब्ध करवाने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार जताया है।