Bundi: रेलवे कॉलोनी में बने बाढ़ जैसे हालात, 2 स्लीपर कोच बन गए कर्मचारियों के परिवार के अस्थाई घर, देखें तस्वीरें

वहीं केशवरायपाटन में हुई भारी बारिश से प्रभावित परिवारों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से भेजी गई खाद्य सामग्री वितरित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ने कस्बे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद लोगों की परेशानी को देखते हुए रविवार को खाद्य सामग्री भिजवाई, जिसे भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद नामा, वरिष्ठ नेता नंदप्रकाश खारवाल, चंद्रप्रकाश भूतिया, मनोज मलिक, जगन्नाथ मेघवाल, नमन शर्मा जैताराम मारुभाट ने मारवाड़ा बस्ती में पहुंचकर 70 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की, जिसमें 40 किलों आटा, दाल, 2 किलो खाद्य तेल, चीनी, चाय पत्ती, नमक, शामिल हैं। प्रभावित परिवारों ने सामग्री उपलब्ध करवाने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार जताया है।