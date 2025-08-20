Rajasthan: स्कूल में एडमिशन कराने के लिए दर-दर भटक रही 6 बच्चों की मां, जानें क्या बोले अधिकारी

बूंदी के सुवासा गांव की लक्ष्मी भील 6 बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए दर-दर भटक रही है। दरअसल पति की मौत के बाद पिता के पास रह रही लक्ष्मी के पास न तो राशन कार्ड है और न ही आधार कार्ड। बच्चों का जन्म प्रमाण-पत्र भी नहीं बना है। उसने कई बार ये दस्तावेज बनवाने की कोशिश की लेकिन कागजी अड़चनों के चलते दस्तावेज नहीं बने।