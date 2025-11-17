Bundi: पानी में डुबोने से हुई थी नवजात की मौत, श्वानों ने भी नोंचा, 7 दिन पहले पैदा हुई बच्ची के निर्दयी माता-पिता को ढूंढेगी टीम

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Newborn Found Dead In Bundi: बूंदी शहर के बायपास रोड स्थित गोशाला के पीछे शनिवार शाम को मृत मिली नवजात बालिका का रविवार को मेडिकल बोर्ड की तीन चिकित्सकों की टीम ने पोस्टमार्टम किया जिसमें नवजात की मौत का कारण पानी में डूबने से होना पाया गया।
पोस्टमार्टम टीम ने शव से 3 प्रकार के सैंपल भी लिए हैं। मृत नवजात के सीने में पानी की अधिक मात्रा पाई गई थी। नवजात की उम्र 7 दिन बताई गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि झाड़ियों में मृत पाई गई नवजात की सूचना मिलने पर पुलिस ने शनिवार शाम शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया था। रविवार को चिकित्सकों की टीम ने पोस्टमार्टम किया जिसमें मौत का कारण पानी में डुबाने से होना पाया गया। नवजात के शरीर पर श्वान द्वारा नोंचे जाने के तीन निशान मिले जो गर्दन, हाथ और पैर पर थे।
चिकित्सकों ने नवजात से तीन सैंपल लिए, जिनसे यह पता लगाया जाएगा कि कहीं नवजात को जहर तो नहीं दिया गया था या फिर किसी बीमारी के कारण उसकी मौत नहीं हुई। एक डीएनए सैंपल भी लिया गया है जिससे उसके माता-पिता का पता लगाया जा सके।
पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ. आशीष शर्मा ने बताया कि नवजात की मौत पानी में डूबने से हुई है, और जांच के बाद यह पुष्टि हुई है। साथ ही तीन सैंपल भी लिए गए हैं। मेडिकल बोर्ड में पोस्टमार्टम करने वालों में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. गोविंद गुप्ता और डॉ. मोबिन अख्तर शामिल थे।
पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर इसका दोषी कौन है। पुलिस अस्पताल से यह जानकारी प्राप्त करेगी कि पिछले 10 दिनों में बूंदी अस्पताल में कितनी लड़कियों ने जन्म लिया है। इसके बाद मामले में आगे खुलासा होगा कि निर्दयी माता-पिता कौन हैं।
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग