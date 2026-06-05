अन्न त्यागकर 23 साल का युवक कर रहा 900KM की दण्डवत यात्रा, जोधपुर से बागेश्वर जाने के लिए दिसंबर 2025 में निकला था

उन्होंने बताया कि पिछले पांच माह में वह लगभग 400 किलोमीटर से अधिक की दंडवत यात्रा पूरी कर चुके हैं और बूंदी जिले में प्रवेश कर चुके हैं। उनका लक्ष्य करीब 900 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर बागेश्वर धाम पहुंचना है। भवानी शंकर ने यह भी बताया कि पिछले वर्ष पैदल यात्रा पूरी करने के बाद उन्होंने 41 दिनों तक निराहार रहकर साधना की थी। इसी दौरान उनके मन में दंडवत यात्रा का संकल्प पैदा हुआ। तब से वह लगातार अपनी आस्था और विश्वास के बल पर इस कठिन यात्रा को पूरा करने में जुटे हुए हैं। उनकी ये यात्रा क्षेत्र में श्रद्धा, भक्ति और दृढ़ संकल्प का अनूठा उदाहरण बन गई है।