खेल संकुल में लगाया 160 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट

जिला खेल अधिकारी हर्षवर्धन ने बताया कि खेल संकुल परिसर में दो भागों में सौ एवं साठ किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए गए है। वर्तमान में सभी लाइट्स व उपकरण सोलर प्लांट द्वारा उत्पादित बिजली से ही उपयोग में लिए जा रहे है। हर्षवर्धन ने बताया कि प्रदेश में खेल विभाग के बीस संकुल बने हुए, उनमें अब तक का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बूंदी में लगाया गया है।