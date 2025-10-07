खेल संकुल में लगाया 160 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट

बूंदी. खेल संकुल परिसर में लगाया गया सौलर सिस्टम।
बूंदी. शहर में स्थित खेल संकुल में गत दिनों 160 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया गया है, जो जिले में सबसे बड़ा होने के साथ ही प्रदेश में स्थित 20 खेल संकुलों भी सबसे अधिक क्षमता वाला है। सोलर सिस्टम लगाए जाने से जहां विद्युत खपत घटेगी, वहीं बिजली का भार भी कम होगा।
जिला खेल अधिकारी हर्षवर्धन ने बताया कि खेल संकुल परिसर में दो भागों में सौ एवं साठ किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए गए है। वर्तमान में सभी लाइट्स व उपकरण सोलर प्लांट द्वारा उत्पादित बिजली से ही उपयोग में लिए जा रहे है। हर्षवर्धन ने बताया कि प्रदेश में खेल विभाग के बीस संकुल बने हुए, उनमें अब तक का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बूंदी में लगाया गया है।
बिजली के बिल से मिलेगी मुक्ति
जिला खेल अधिकारी ने बताया कि अगस्त माह में खेल संकुल का बिजली का बिल तीन लाख 55 हजार रुपए का आया था, जो नगरपरिषद की ओर से वहन किया जाना है। हालाकि अब सोलर प्लांट लगने से बिजली के बिल से मुक्ति मिल जाएगी।
बनेगा योगासन प्लेटफार्म
खेल संकुल परिसर में पचास गुणा नब्बे फीट की साइज का योगासन प्लेटफार्म बनाया जाएगा। इसके लिए वित्तीय स्वीकृति आ चुकी है। वहीं अभी तक योग प्रेमी सिंथेटिक ट्रेक के बीच स्थित घास पर ही योगासन कर रहे है।
