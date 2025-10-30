Bundi: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा ने दी जान, सगाई होने के बाद से इस बात से थी परेशान

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Rajasthan Suicide Case: बूंदी शहर के नैनवां रोड माटूंदा तिराहे पर किराए के मकान में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही 26 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इधर परिजनों ने आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट पुलिस को दी है। परिजनों के आने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।
जानकारी के अनुसार रायथल थाना के कानिहेड़ा गांव निवासी पिंटू कुमारी मीणा 6 साल से यहां नैनवां रोड शीश महल वाली गली किराए के मकान में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। परिजनों ने थाने में दी रिपोर्ट के अनुसार बताया कि कुछ समय से पहले पिंटू कुमारी की डेलपुरा निवासी सुरेश मीणा से सगाई हुई थी तभी से उसी गांव में रहने वाली कमलेशी मीणा ने पिंटू को फोन कर सुरेश से शादी नहीं करने की धमकी दी।
परिजनों ने परेशान होकर पिंटू की सगाई छावनिया निवासी सुरेन्द्र मीणा से कर दी। उसके बाद भी दोनों ने पिंटू को परेशान करना नहीं छोड़ा। इसी से परेशान होकर उसमें आत्महत्या कर ली। सदर थाना प्रभारी रमेशचंद आर्य ने बताया कि घटना के बाद घटनास्थल की एफएसएल टीम के द्वारा जांच की गई है। कमरे में सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजनों की रिपोर्ट पर सुरेश कुमार व कमलेशी मीणा के विरुद्ध आत्म हत्या के उकसाने के लिए प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।