Bundi: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा ने दी जान, सगाई होने के बाद से इस बात से थी परेशान

परिजनों ने परेशान होकर पिंटू की सगाई छावनिया निवासी सुरेन्द्र मीणा से कर दी। उसके बाद भी दोनों ने पिंटू को परेशान करना नहीं छोड़ा। इसी से परेशान होकर उसमें आत्महत्या कर ली। सदर थाना प्रभारी रमेशचंद आर्य ने बताया कि घटना के बाद घटनास्थल की एफएसएल टीम के द्वारा जांच की गई है। कमरे में सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजनों की रिपोर्ट पर सुरेश कुमार व कमलेशी मीणा के विरुद्ध आत्म हत्या के उकसाने के लिए प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।