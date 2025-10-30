सीकर में फिर हार्ट अटैक का शॉकिंग मामला, कक्षा में पढ़ाते-पढ़ाते शिक्षिका की गई जान; स्कूलों में 6 महीने में तीसरी मौत

शिक्षिका गट्टूदेवी। फोटो: पत्रिका
Sikar News: सीकर। राजस्थान के सीकर जिले में हार्ट अटैक का फिर शॉकिंग मामला सामने आया है। दांतारामगढ़ के सुरेरा गांव की महात्मा गांधी स्कूल में एक शिक्षिका की पढ़ाते समय दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मंढा निवासी 58 वर्षीय शिक्षिका गट्टूदेवी मीणा दोपहर करीब डेढ बजे कक्षा में पढ़ाते समय अचानक बेहोश होकर गिर गई।
सूचना पर परिजनों ने उसे दांता अस्पताल पहुंचाया तब तक उसने दम तोड़ दिया। मृतका के बेटे केशव की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।
शिक्षिका पढ़ा रही थी और बच्चे किताबें लिए बैठे थे। बोर्ड पर लिखते वक्त शिक्षिका अचानक लडख़ड़ाकर जमीन पर गिर गई। यह देख बच्चे सहम गए। स्कूल स्टाफ शिक्षिका को तुंरत अस्पताल ले गए। लेकिन, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
चिकित्सक सुभाष वर्मा ने बताया कि शिक्षिक गट्टू देवी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। दांतारामगढ़ एसीबीओ हेमाराम वर्मा ने बताया कि मृतका नियुक्ति के बाद से मंढा की इसी स्कूल में नियुक्त थी।
बता दें कि पहले दांता इलाके के एक निजी स्कूल में मासूम की लंच करते-करते मौत हो गई थी। पिछले दिनों खंडेला इलाके एक सरकारी स्कूल के जश्न में शामिल एक छात्र की अचानक मौत हो गई। अब सुरेरा में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल में बुधवार दोपहर महिला टीचर की अचानक मौत हो गई। अचानक हो रही मौतें लगातार चिन्ता बढ़ा रही है। छह महीने में स्कूलों में हुई तीन मौतें कई सवाल भी छोड़ गई।
