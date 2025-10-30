सीकर में फिर हार्ट अटैक का शॉकिंग मामला, कक्षा में पढ़ाते-पढ़ाते शिक्षिका की गई जान; स्कूलों में 6 महीने में तीसरी मौत

बता दें कि पहले दांता इलाके के एक निजी स्कूल में मासूम की लंच करते-करते मौत हो गई थी। पिछले दिनों खंडेला इलाके एक सरकारी स्कूल के जश्न में शामिल एक छात्र की अचानक मौत हो गई। अब सुरेरा में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल में बुधवार दोपहर महिला टीचर की अचानक मौत हो गई। अचानक हो रही मौतें लगातार चिन्ता बढ़ा रही है। छह महीने में स्कूलों में हुई तीन मौतें कई सवाल भी छोड़ गई।